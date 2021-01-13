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Названа угроза от американского СПГ для «Газпрома» 

Лера Букина 3 часа назад
Эксперт рассказал о рисках для «Газпрома» от американского СПГ
Фото: РИА Новости
Директор группы по природным ресурсам и сырьевым товарам агентства Fitch Дмитрий Маринченко заявил РИА Новости, что американский СПГ сейчас направляется в основном в Азию, но в будущем может вернуться на европейский рынок. Он отмечает, что это скажется на объемах поставок «Газпрома», пишет «Прайм».
Как заявило Минэнерго США во вторник, экспорт американского СПГ в декабре достиг нового исторического рекорда в 9,8 миллиарда кубических футов в сутки.
По словам Маринченко, США стали балансирующим поставщиком газа — летом, при падении спроса и цен, загрузка американских СПГ-заводов значительным образом сократилась.
После того как спрос в Азии придет в норму, американский СПГ снова направят в ЕС, и это снизит экспорт для «Газпрома» и окажет негативный эффект на цены, считает эксперт.
Ранее «Рамблер» сообщал, что заместитель руководителя ИАЦ «Альпари» Наталья Мильчакова назвала основной проблемой американского СПГ его цену. Российский газ, по ее словам, на 15-25% дешевле для европейского потребителя, а для Европы в газовом вопросе «важны, прежде всего, математика и экономика».
Видео дня. Межрегиональный спрос на жилье резко вырос
Комментарии
Компании , Наталья Мильчакова , Дмитрий Маринченко , Газпром , ЕС , Минэнерго , РИА Новости , Fitch Ratings
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