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В Крыму продадут винзавод «Коктебель» 

РИА Новости Крым и ещё 3 3 часа назад
Завод марочных вин «Коктебель» выставили на торги
Фото: РИА Новости
Завод марочных вин "Коктебель" в Феодосии вслед за "Массандрой" уйдет с молотка. Соответствующий лот опубликован на официальном сайте для размещения информации о проведении торгов.
Продажа завода регламентирована приказом Минимущества республики о приватизации. Начальная цена лота чуть более 100 миллионов рублей. Львиную долю составляет недвижимое имущество — 73 объекта в Щебетовке, Коктебеле, Курортном и Наниково общей стоимостью более 80,8 миллиона рублей. Земельные участки предприятия оценены более чем в 17,35 миллиона рублей, движимое имущество — чуть менее двух миллионов рублей.
Заявки на участие в аукционе принимаются до 20 января, торги назначены на 26 января.
Завод марочных вин "Коктебель" был основан в 1879 году, когда академик Эдуард Юнге выкупил в окрестностях поселка 973 десятины земли и заложил виноградные плантации. Согласно официальной информации на сайте предприятия, завод обладает собственными виноградниками на площади около 1070 гектар и емкостным парком не менее 5 миллионов литров для производства тихих вин и не менее 6 миллионов литров — для производства десертных вин и портвейнов.
Как ранее сообщал сайт РИА Новости Крым, в ноябре прошлого года власти республики выставили на аукцион винзавод "Массандра". В декабре 2020 года предприятие за 5,3 миллиарда рублей (начальная цена) было выкуплено дочерней компанией банка "Россия" — ООО "Южный проект".
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Комментарии 2
Компании , Акционерный банк "Россия"
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