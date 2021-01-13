Завод марочных вин «Коктебель» выставили на торги

Завод марочных вин "Коктебель" в Феодосии вслед за "Массандрой" уйдет с молотка. Соответствующий лот опубликован на официальном сайте для размещения информации о проведении торгов.

Продажа завода регламентирована приказом Минимущества республики о приватизации. Начальная цена лота чуть более 100 миллионов рублей. Львиную долю составляет недвижимое имущество — 73 объекта в Щебетовке, Коктебеле, Курортном и Наниково общей стоимостью более 80,8 миллиона рублей. Земельные участки предприятия оценены более чем в 17,35 миллиона рублей, движимое имущество — чуть менее двух миллионов рублей.

Заявки на участие в аукционе принимаются до 20 января, торги назначены на 26 января.

Завод марочных вин "Коктебель" был основан в 1879 году, когда академик Эдуард Юнге выкупил в окрестностях поселка 973 десятины земли и заложил виноградные плантации. Согласно официальной информации на сайте предприятия, завод обладает собственными виноградниками на площади около 1070 гектар и емкостным парком не менее 5 миллионов литров для производства тихих вин и не менее 6 миллионов литров — для производства десертных вин и портвейнов.