Ипотечный портфель банков может вырасти на 10%

Ипотечное кредитование в 2021 году останется драйвером розничного кредитования, его портфель у российских банков может вырасти на 10%, рассказал в интервью РИА Новости гендиректор рейтингового агентства "Эксперт РА" Сергей Тищенко

"Мы ожидаем оживления розничного кредитования. Ипотечное кредитование в 2021 году останется драйвером рынка: оно вырастет более чем на 10%, благодаря рекордно низким ставкам и госпрограмме субсидирования процентной ставки, продленной до середины 2021 года", — прогнозирует эксперт.

Кроме того, ожидает он, банки будут стремиться нарастить кредитование в сегменте необеспеченных потребительских кредитов, чтобы поддержать рентабельность.

В то же время в 2021 году кредитование компаний продолжит стагнацию или покажет слабую динамику, считает Тищенко.

Ажиотажный спрос на ипотеку в России в настоящее время поддерживает программа льготного кредитования под 6,5%. В октябре правительство продлило программу льготной ипотеки под 6,5% до 1 июля 2021 года. Министр финансов Антон Силуанов говорил, что решение о дальнейшей судьбе программы льготной ипотеки будет принято в конце первого полугодия следующего года. При этом Банк России отмечал, что продление программы на длительные сроки может привести к дисбалансам на рынке.

По последним данным ЦБ, долги россиян по кредитам на покупку жилья по итогам ноября выросли на 0,7% — до 8,92 триллиона рублей.