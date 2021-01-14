Ещё
Далее:
Читайте также:
Подарочные сертификаты в Okko
Подарочные сертификаты в Okko Подарить онлайн ⟶
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
76.10
$
73.94
89.75
89.85
Прогноз
18.01 – 25.01
$
75.40
90.71
Индексы и котировки Brent
55.91
–0.21 Золото
1848.30
–0.01 РТС
1484.96
+0.00
Динамика валют
EUR / USD
13.01
1.2155
–0.0002
22.12
1.2157
24.12
16.12

Российские банки будут наращивать ипотечный портфель 

Прайм и ещё 1 2 часа назад
Ипотечный портфель банков может вырасти на 10%
Фото: ТАСС
Ипотечное кредитование в 2021 году останется драйвером розничного кредитования, его портфель у российских банков может вырасти на 10%, рассказал в интервью РИА Новости гендиректор рейтингового агентства "Эксперт РА" Сергей Тищенко.

"Мы ожидаем оживления розничного кредитования. Ипотечное кредитование в 2021 году останется драйвером рынка: оно вырастет более чем на 10%, благодаря рекордно низким ставкам и госпрограмме субсидирования процентной ставки, продленной до середины 2021 года", — прогнозирует эксперт.

Кроме того, ожидает он, банки будут стремиться нарастить кредитование в сегменте необеспеченных потребительских кредитов, чтобы поддержать рентабельность.
В то же время в 2021 году кредитование компаний продолжит стагнацию или покажет слабую динамику, считает Тищенко.
Ажиотажный спрос на ипотеку в России в настоящее время поддерживает программа льготного кредитования под 6,5%. В октябре правительство продлило программу льготной ипотеки под 6,5% до 1 июля 2021 года. Министр финансов Антон Силуанов говорил, что решение о дальнейшей судьбе программы льготной ипотеки будет принято в конце первого полугодия следующего года. При этом Банк России отмечал, что продление программы на длительные сроки может привести к дисбалансам на рынке.
По последним данным ЦБ, долги россиян по кредитам на покупку жилья по итогам ноября выросли на 0,7% — до 8,92 триллиона рублей.
Видео дня. Россияне смогут получать пенсию в любой стране ЕАЭС
Прайм: последние новости
Украину призвали подписать прямой договор с "Газпромом" Украину призвали подписать прямой договор с "Газпромом" США вычислили возможного страховщика "Северного потока-2" США вычислили возможного страховщика "Северного потока-2" Total и Apache Corporation открыли новые залежи нефти и газа Total и Apache Corporation открыли новые залежи нефти и газа
Комментарии
Компании , Антон Силуанов , Сергей Тищенко , Центральный банк России , РИА Новости
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Ранчо Майкла Джексона купил миллиардер Рон Бёркл за $22 млн
00:30
Ранчо Майкла Джексона купил миллиардер Рон Бёркл за $22 млн
Недвижимость
Легендарная студия Metro-Goldwyn-Mayer продается
00:42
Легендарная студия Metro-Goldwyn-Mayer продается
Компании
10 профессий, которые будут востребованы на рынке труда в 2021 году
00:42
10 профессий, которые будут востребованы на рынке труда в 2021 году
Личный счет
Мишустин призвал чиновников не увлекаться сдерживанием цен
01:12
Мишустин призвал чиновников не увлекаться сдерживанием цен
Экономика
Рубль 2021 году не вернется к докризисным показателям
02:53
Рубль 2021 году не вернется к докризисным показателям
Рынки
В России повысился возраст выхода на пенсию
01:23
В России повысился возраст выхода на пенсию
Личный счет
Эксперт: банкротства авиакомпаний в России — вопрос времени
00:52
Эксперт: банкротства авиакомпаний в России — вопрос времени
Компании
В России начали замораживать цены на продукты
00:23
В России начали замораживать цены на продукты
Экономика
Минстрой спрогнозировал рост цен на жилье в 2021 году
00:23
Минстрой спрогнозировал рост цен на жилье в 2021 году
Недвижимость
Мишустин назвал виновных в росте цен на продукты
00:34
Мишустин назвал виновных в росте цен на продукты
Экономика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение