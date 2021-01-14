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Банки выдали ипотечных кредитов на рекордную сумму 

Лера Букина 1 час назад
Банки выдали ипотечные кредиты на рекордные 4,2 трлн рублей
Фото: ТАСС
Заместитель президента-председателя правления ВТБ Анатолий Печатников заявил, что в 2020 году российские банки выдали ипотечных кредитов на рекордную для рынка сумму в 4,2 трлн рублей, пишут «Ведомости».
Отмечается, что по итогам 2020 года клиенты ВТБ оформили 354 тысяч ипотечных кредитов на 935 млрд рублей, что является крупнейшим показателем в истории банка. Так, доля ВТБ в ипотечном кредитовании в России составила около четверти от общего объема.
По словам Печатникова, при продлении действия льготной программы у ипотечного рынка есть шансы на обновление рекорда продаж и в 2021 году.
Напомним, что программа льготной ипотеки под 6,5% в России была предложена президентом Владимиром Путиным в апреле 2020 года. Ее продлили до 1 июля 2021 года.
Ранее «Рамблер» сообщал, что глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина отметила необходимость своевременного закрытия программы льготной ипотеки из-за быстрого роста цен на недвижимость.
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Комментарии
Компании , Недвижимость , Эльвира Набиуллина , Владимир Путин , Банк ВТБ , Центральный банк России , Ведомости
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