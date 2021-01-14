Банки выдали ипотечные кредиты на рекордные 4,2 трлн рублей

Заместитель президента-председателя правления ВТБ Анатолий Печатников заявил, что в 2020 году российские банки выдали ипотечных кредитов на рекордную для рынка сумму в 4,2 трлн рублей, пишут «Ведомости».

Отмечается, что по итогам 2020 года клиенты ВТБ оформили 354 тысяч ипотечных кредитов на 935 млрд рублей, что является крупнейшим показателем в истории банка. Так, доля ВТБ в ипотечном кредитовании в России составила около четверти от общего объема.

По словам Печатникова, при продлении действия льготной программы у ипотечного рынка есть шансы на обновление рекорда продаж и в 2021 году.