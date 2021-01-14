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В России захотели обанкротить «Теслу» 

Мария Иванова 1 час назад
В России арестовали счета ООО «Тесла Моторз»
Фото: ТАСС
Telegram-канал Mash рассказал, что в России арестовали счета ООО «Тесла Моторз» и планируют признать компанию банкротом. Речь идет не о компании Илона Маска, а об организации, созданной российским бизнесменом Андреем Каргиновым.
По данным Mash, российское ООО не выполнило договор на пять миллионов и кредитор решил признать компанию банкротом через суд.
Канал отмечает, что налоговики не нашли компанию по месту регистрации и теперь могут ее закрыть, директор на связь с налоговой не выходит.
По информации Mash, компанию регистрировали для научных исследований, но в итоге она занялась установкой щитков в строящихся многоэтажках.
Как писал «Рамблер», ранее СМИ сообщили о планах американской Tesla выйти на рынок Индии в 2021 году. Первой Tesla, которая появится в продаже в Индии, должна стать самая доступная Model 3.
По данным Motor.ru, официально прийти на российский рынок Tesla пока не планирует.
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Комментарии
Компании , Федеральная налоговая служба
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