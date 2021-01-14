Православного олигарха Ананьева обвинили в хищении земли

«Сейчас мы располагаем информацией о причастности Дмитрия Ананьева к покушению на хищение государственного имущества — трех земельных участков. По данному факту возбуждено уголовное дело, и Ананьеву Дмитрию будет заочно предъявлено обвинение», — рассказал Бастрыкин, добавив, что также Ананьев вместе с братом Алексеем обвиняются в «хищениях в банковской сфере».