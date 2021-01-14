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Российского православного олигарха обвинили в хищении земли 

Lenta.ru 1 час назад
Православного олигарха Ананьева обвинили в хищении земли
Фото: РИА Новости
Бывшего совладельца Промсвязьбанка Дмитрия Ананьева, известного как православный олигарх, обвинили в краже нескольких принадлежащих государству земельных участков. Об этом в интервью «Российской газете» заявил глава Следственного комитета Александр Бастрыкин.

«Сейчас мы располагаем информацией о причастности Дмитрия Ананьева к покушению на хищение государственного имущества — трех земельных участков. По данному факту возбуждено уголовное дело, и Ананьеву Дмитрию будет заочно предъявлено обвинение», — рассказал Бастрыкин, добавив, что также Ананьев вместе с братом Алексеем обвиняются в «хищениях в банковской сфере».

Вместе с тем адвокат Ананьева Сергей Ковалев в комментарии РБК отметил, что ничего не знает о новых претензиях в адрес подзащитного.
Братья Ананьевы владели Промсвязьбанком с момента основания в 1995 году до 2017-го, когда Центробанк обнаружил в деятельности кредитной организации многочисленные нарушения, главное из которых заключалось в некорректной оценке стоимости активов. После переоценки она оказалась ниже величины совокупных обязательств банка.
ЦБ провел в Промсвязьбанке санацию с использованием Фонда консолидации банковского сектора (ФКБС), после чего транзитом через Агентство по страхованию вкладов он был передан на баланс Росимущества и стал опорным банком оборонно-промышленного комплекса, ответственного за кредитование отрасли и сопровождение оборонных контрактов.
Уже после начала санации новые собственники банка оспорили в суде некоторые сделки прежнего руководства, в рамках которых кредитная организация приобрела у нескольких негосударственных пенсионных фондов собственные акции. Такие операции, по мнению регулятора, были направлены на вывод активов банка.
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Комментарии
Компании , Недвижимость , Александр Бастрыкин , Сергей Ковалев , Дмитрий Ананьев , Росимущество , Промсвязьбанк , Агентство по страхованию вкладов , СКР , Центральный банк России , РБК , "Российская газета"
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