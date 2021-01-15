В магазины предложили вернуть жалобную книгу 

Магазины могут обязать вернуть книгу отзывов, жалоб и предложений, пишут «Известия» . С таким предложением выступает Союз потребителей, рассказал его председатель Петр Шелищ . Идею поддерживает Роспотребнадзор . В конце 2020 года Минпромторг убрал книгу жалоб и предложений из магазинов, так как все претензии люди оставляют на онлайн-ресурсах торговых сетей. Плюс к этому, отмечали в ведомстве, книга и занесенные в нее жалобы не имеют для розницы никаких юридических последствий.

Не все покупатели общаются в Интернете и вообще имеют доступ к нему, чтобы обозначить свои претензии, уверены в Союзе потребителей. Возможность внести запись в книгу жалоб помогает избежать скандалов в магазине, так как человек сможет выплеснуть свои эмоции на бумагу, а не на продавца, считает Шелищ. Тем более в общепите обязанность иметь книгу отзывов, жалоб и предложений для гостей до сих пор сохранилась, напомнил он.

Как отметили в Роспотребнадзоре, ведомство всегда за сохранение различных способов коммуникации с потребителем, чем их больше, в том числе новых и традиционных, тем лучше.

Книга жалоб действительно может помочь покупателю «выпустить пар», изложить на бумаге суть конфликта непосредственно на месте, сообщил глава Ассоциации экспертов рынка ретейла Андрей Карпов . Впрочем, никакой другой полезной функции у книги жалоб сегодня быть не может, считает он.