Правительство РФ готовит ограничение для госбанков 

Правительство рассмотрит законопроект о запрете государственным банкам становиться собственниками кредитных организаций. Об этом сообщает РБК.

Законопроект, доработанный Минэкономразвития и внесенный на рассмотрение правительством, содержит поправки в закон «О защите конкуренции». Они ограничивают покупку кредитных организаций Банком России и компаниями или банками, если 50% доли в них подконтрольно государству или ЦБ.

По словам замминистра экономического развития Ильи Торосова, данная инициатива поддержит частные компании и создаст оптимальные условия для конкуренции на банковском рынке. При этом, по данным Ассоциации банков России, на 1 октября 2020 года доля госбанков в активах сектора составляла 74%.

Законопроект предусматривает также ряд исключений. Так, сделки могут быть совершено по решению правительства или президента. Запрет не коснется рыночных сделок РЕПО сроком до 30 дней, которые совершаются под залог ценных бумаг.

ЦБ сможет входить в капитал финансовых организаций для санации, но срок владения активами не должен превышать пять лет и продлить его сможет только президент России. Также госбанки смогут покупать акции и доли в финансовых компаниях на средства пенсионных накоплений, пенсионных и страховых резервов.

«Рамблер» писал, что ранее российские банки заявили о возможных проблемах из-за цифрового рубля. Согласно исследованию, которое провела Ассоциацией банков России (АБР), кредитные организации опасаются, что появление цифрового рубля приведет к оттоку денег клиентов, а процентные ставки в стране вырастут.