Ещё
Далее:
Читайте также:
Главный эротический фильм десятилетия
Главный эротический фильм десятилетия Только взрослым ⟶
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
76.10
$
73.95
89.75
89.85
Прогноз
04.01 – 11.01
$
72.70
88.55
Индексы и котировки Brent
55.91
–0.21 Золото
1848.30
–0.01 РТС
1484.96
+0.00
Динамика валют
EUR / USD
13.01
1.2155
–0.0002
22.12
1.2157
24.12

Правительство РФ готовит ограничение для госбанков 

Алиса Селезнёва 28 минут назад
Правительство РФ готовит ограничение для госбанков
Фото: РИА Новости
Правительство рассмотрит законопроект о запрете государственным банкам становиться собственниками кредитных организаций. Об этом сообщает РБК.
Законопроект, доработанный Минэкономразвития и внесенный на рассмотрение правительством, содержит поправки в закон «О защите конкуренции». Они ограничивают покупку кредитных организаций Банком России и компаниями или банками, если 50% доли в них подконтрольно государству или ЦБ.
По словам замминистра экономического развития Ильи Торосова, данная инициатива поддержит частные компании и создаст оптимальные условия для конкуренции на банковском рынке. При этом, по данным Ассоциации банков России, на 1 октября 2020 года доля госбанков в активах сектора составляла 74%.
Законопроект предусматривает также ряд исключений. Так, сделки могут быть совершено по решению правительства или президента. Запрет не коснется рыночных сделок РЕПО сроком до 30 дней, которые совершаются под залог ценных бумаг.
ЦБ сможет входить в капитал финансовых организаций для санации, но срок владения активами не должен превышать пять лет и продлить его сможет только президент России. Также госбанки смогут покупать акции и доли в финансовых компаниях на средства пенсионных накоплений, пенсионных и страховых резервов.
«Рамблер» писал, что ранее российские банки заявили о возможных проблемах из-за цифрового рубля. Согласно исследованию, которое провела Ассоциацией банков России (АБР), кредитные организации опасаются, что появление цифрового рубля приведет к оттоку денег клиентов, а процентные ставки в стране вырастут.
Видео дня. Россияне смогут получать пенсию в любой стране ЕАЭС
Комментарии
Компании , Экономика , Правительство РФ , Минэкономразвития , Центральный банк России
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Ранчо Майкла Джексона купил миллиардер Рон Бёркл за $22 млн
00:30
Ранчо Майкла Джексона купил миллиардер Рон Бёркл за $22 млн
Недвижимость
Легендарная студия Metro-Goldwyn-Mayer продается
00:42
Легендарная студия Metro-Goldwyn-Mayer продается
Компании
10 профессий, которые будут востребованы на рынке труда в 2021 году
00:42
10 профессий, которые будут востребованы на рынке труда в 2021 году
Личный счет
Мишустин призвал чиновников не увлекаться сдерживанием цен
01:12
Мишустин призвал чиновников не увлекаться сдерживанием цен
Экономика
Рубль 2021 году не вернется к докризисным показателям
02:53
Рубль 2021 году не вернется к докризисным показателям
Рынки
В России повысился возраст выхода на пенсию
01:23
В России повысился возраст выхода на пенсию
Личный счет
Эксперт: банкротства авиакомпаний в России — вопрос времени
00:52
Эксперт: банкротства авиакомпаний в России — вопрос времени
Компании
В России начали замораживать цены на продукты
00:23
В России начали замораживать цены на продукты
Экономи