Российскую компанию изгнали из США за помощь сторонникам Трампа 

Американский дата-центр отказался от сотрудничества с российской компанией DDoS-Guard из-за того, что ее сервисами пользуются сторонники действующего президента США Дональда Трампа. Об этом сообщает телеграм-канал «Мэш».
DDoS-Guard, как сообщал «Рамблер», — оператор сети передачи данных и защиты от DDoS-атак. Компания имеет узлы фильтрации по всему миру. В ноябре один из доменов, который она защищает, оказался связан с движением ХАМАС. DDoS-Guard пресекла это. Несмотря на это, недавно дата-центр CoreSite в Лос-Анджелесе изгнал DDoS-Guard по причине инцидента с ХАМАС.
Основатель компании Евгений Марченко считает, что истинной причиной решения руководства CoreSite стала публикация журналиста Брайана Кребса в твиттере. Недавно он написал, что сторонники Трампа пользуются сервисами DDoS-Guard, и призвал наказать компанию за это. Марченко заверил, что DDoS-Guard аполитична и соблюдает законы.
3 ноября, как сообщал «Рамблер», в США состоялись выборы президента. В середине декабря коллегия выборщиков утвердила их результаты — победу одержал Джо Байден. На прошлой неделе сторонники Трампа ворвались в здание Конгресса США в попытке воспрепятствовать утверждению итогов голосования. В результате произошедшего погибли четыре человека.