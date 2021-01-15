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Ozon в 2021 году планирует запустить в регионах сервис быстрой доставки продуктов 

ТАСС 27 минут назад
Ozon запустит в регионах сервис быстрой доставки продуктов
Фото: ТАСС
Ozon в 2021 году планирует запустить в регионах сервис быстрой доставки товаров и продуктов Ozon Express, говорится в сообщении компании.

"В 2021 году планируется выход за пределы столичного региона", — говорится в сообщении. Одним из новых регионов присутствия станет Санкт-Петербург, дальнейших планов компания пока не раскрывает.

Ozon запустил собственный сервис доставки продуктов в Москве в октябре 2019 года. Всего у Ozon Express насчитывается восемь дарксторов. На Ozon Express, помимо продуктов питания, можно купить товары повседневного спроса (FMCG) — всего более 20 категорий. В 2020 году 60% купленных через сервис товаров пришлось на продукты питания.
Ozon — российская e-commerce площадка, на которой представлено около 9 млн товарных наименований более чем в 20 категориях. Свыше 90% ассортимента площадки формируют партнеры маркетплейса, 18 тыс. компаний и предпринимателей продают свои товары на площадке. Оборот от продаж товаров и услуг Ozon (GMV, без учета Ozon.Travel) по итогам января — сентября 2020 г. составил 121,6 млрд руб. с НДС, что на 142% больше, чем годом ранее.
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