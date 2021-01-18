Ещё
Далее:
Читайте также:
Самая высокооплачиваемая актриса в мире
Самая высокооплачиваемая актриса в мире Смотреть фильмы ⟶
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
$
Прогноз
18.01 – 25.01
$
72.15
88.37
Индексы и котировки Brent
55.91
–0.21 Золото
1848.30
–0.01 РТС
1484.96
+0.00
Динамика валют
EUR / USD
13.01
1.2155
–0.0026
24.12
1.2181
24.12

Глава Samsung получил 2,5 года тюрьмы за взятку подруге экс-лидера Кореи 

РИА Новости 3 часа назад
Главу Samsung приговорили к 2,5 годам тюрьмы за взятку
Фото: Reuters
Вице-президент Samsung Electronics и главный наследник Samsung Group Ли Чжэ Ён, который по факту контролирует конгломерат, получил два года и шесть месяцев тюрьмы за дачу взятки, передает агентство Рёнхап со ссылкой на решение суда.
Высокий суд Сеула приговорил главного наследника Samsung к двум с половиной годам заключения за подкуп властей для укрепления своей власти в конгломерате. Ли Чжэ Ён был заключен под стражу в зале суда.
Бывший председатель Samsung Ли Гон Хи скончался 25 октября 2020 года в больнице Samsung в Сеуле, передача наследства может занять несколько лет. Еще в 2014 году Ли Гон Хи перенес сердечный приступ, после чего контроль над корпорацией по факту перешел к его сыну и вице-президенту дочерней компании группы, Samsung Electronics, 52-летнему Ли Чжэ Ёну.
Южнокорейская прокуратура обвиняла Ли Чжэ Ёна в том, что для получения контроля над конгломератом в 2014 году тот участвовал в незаконных махинациях с акциями и слиянием компаний внутри корпорации. В процессе он дал взятку в размере 8,9 миллиарда вон (около восьми миллионов долларов) близкой подруге бывшего президента страны Пак Кын Хе в обмен на поддержку правительством слияния ряда дочерних компаний Samsung.

"Подсудимый поддался требованиям бывшего президента Пак Кын Хе и активно дал взятку, ради получения власти от отца он косвенно выразил безнравственную просьбу использовать власть президента", — заявил суд.

Пак Кын Хе в 2017 году сместили в результате импичмента за связи с конгломератами, взяточничество и злоупотребление властью. Ее и Чхве Сун Силь осудили на десятки лет в тюрьме. Тогда же Ли Чжи Ён тоже был арестован и получил пять лет лишения свободы, но в феврале 2018 года суд рассмотрел его апелляцию и, снизив объем доказанной взятки, заменил пятилетний тюремный срок на условный. В августе 2019 года Верховный суд восстановил вменяемый Ли Чжэ Ёну прежний размер взятки и опять вернул дело для повторного рассмотрения. В нынешнем разбирательстве Высокий суд Сеула признал взятку размером около 8,7 миллиардов вон.
Видео дня. Насколько в этом году может подорожать мобильная связь
Последние новости
Малышева дала совет россиянам после смерти Грачевского Малышева дала совет россиянам после смерти Грачевского Найдено лекарственное растение, подавляющее коронавирус Найдено лекарственное растение, подавляющее коронавирус Ушла из жизни еще одна легенда советского кинематографа Ушла из жизни еще одна легенда советского кинематографа
Комментарии
Компании
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Ранчо Майкла Джексона купил миллиардер Рон Бёркл за $22 млн
00:30
Ранчо Майкла Джексона купил миллиардер Рон Бёркл за $22 млн
Недвижимость
Легендарная студия Metro-Goldwyn-Mayer продается
00:42
Легендарная студия Metro-Goldwyn-Mayer продается
Компании
10 профессий, которые будут востребованы на рынке труда в 2021 году
00:42
10 профессий, которые будут востребованы на рынке труда в 2021 году
Личный счет
Мишустин призвал чиновников не увлекаться сдерживанием цен
01:12
Мишустин призвал чиновников не увлекаться сдерживанием цен
Экономика
Рубль 2021 году не вернется к докризисным показателям
02:53
Рубль 2021 году не вернется к докризисным показателям
Рынки
В России повысился возраст выхода на пенсию
01:23
В России повысился возраст выхода на пенсию
Личный счет
Эксперт: банкротства авиакомпаний в России — вопрос времени
00:52
Эксперт: банкротства авиакомпаний в России — вопрос времени
Компании
В России начали замораживать цены на продукты
00:23
В России начали замораживать цены на продукты
Экономика
Минстрой спрогнозировал рост цен на жилье в 2021 году
00:23
Минстрой спрогнозировал рост цен на жилье в 2021 году
Недвижимость
Мишустин назвал виновных в росте цен на продукты
00:34
Мишустин назвал виновных в росте цен на продукты
Экономика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение