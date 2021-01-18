Главу Samsung приговорили к 2,5 годам тюрьмы за взятку

Высокий суд Сеула приговорил главного наследника Samsung к двум с половиной годам заключения за подкуп властей для укрепления своей власти в конгломерате. Ли Чжэ Ён был заключен под стражу в зале суда.

Бывший председатель Samsung Ли Гон Хи скончался 25 октября 2020 года в больнице Samsung в Сеуле, передача наследства может занять несколько лет. Еще в 2014 году Ли Гон Хи перенес сердечный приступ, после чего контроль над корпорацией по факту перешел к его сыну и вице-президенту дочерней компании группы, Samsung Electronics, 52-летнему Ли Чжэ Ёну.

Южнокорейская прокуратура обвиняла Ли Чжэ Ёна в том, что для получения контроля над конгломератом в 2014 году тот участвовал в незаконных махинациях с акциями и слиянием компаний внутри корпорации. В процессе он дал взятку в размере 8,9 миллиарда вон (около восьми миллионов долларов) близкой подруге бывшего президента страны Пак Кын Хе в обмен на поддержку правительством слияния ряда дочерних компаний Samsung.

"Подсудимый поддался требованиям бывшего президента Пак Кын Хе и активно дал взятку, ради получения власти от отца он косвенно выразил безнравственную просьбу использовать власть президента", — заявил суд.

Пак Кын Хе в 2017 году сместили в результате импичмента за связи с конгломератами, взяточничество и злоупотребление властью. Ее и Чхве Сун Силь осудили на десятки лет в тюрьме. Тогда же Ли Чжи Ён тоже был арестован и получил пять лет лишения свободы, но в феврале 2018 года суд рассмотрел его апелляцию и, снизив объем доказанной взятки, заменил пятилетний тюремный срок на условный. В августе 2019 года Верховный суд восстановил вменяемый Ли Чжэ Ёну прежний размер взятки и опять вернул дело для повторного рассмотрения. В нынешнем разбирательстве Высокий суд Сеула признал взятку размером около 8,7 миллиардов вон.