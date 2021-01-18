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AliExpress запускает в России услугу самовывоза из магазинов 

Прайм и ещё 1 6 часов назад
AliExpress запустил в России услугу самовывоза из магазинов
Фото: AliExpress
"AliExpress Россия" запускает для покупателей услугу самовывоза из магазинов, некоторые такие точки уже доступны в крупных городах страны, сообщают в компании.

"AliExpress Россия начинает тестирование функции "забрать в магазине" для российских продавцов AliExpress. Она позволяет покупателю оперативно проверить статус заказа и получить покупку в удобном для него магазине продавца уже через несколько часов после заказа, не дожидаясь курьера или доставки в постамат", — говорится в релизе.

Услуга "забрать в магазине" доступна в точках, в которых предусмотрена такая возможность. Выдача заказа и доставка в магазин для покупателей бесплатны, также они смогут проверить товар на месте в магазине. Точки самовывоза уже доступны в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и других крупных городах, уточнили РИА Новости в компании.

"Самовывоз из магазина — это элемент нашей стратегии. Магазин на AliExpress станет частью общей омниканальной системы продаж ритейлера. Покупатель может делать покупки в офлайн-магазине и в онлайне или забрать онлайн-покупки в офлайн-точке", — говорит коммерческий директор по специальным категориям "AliExpress Россия" Сергей Гречин, слова которого приводит компания.

Уточняется, что новая услуга будет доступна для подключения на интернет-площадке всем российским продавцам. Компании смогут загрузить список своих магазинов для нанесения на карту, выбрать регионы доставки для самовывоза, а также указать время, за которое они привезут товар в магазин.
"AliExpress Россия" — совместное предприятие крупнейшей в Китае интернет-компании Alibaba Group, Mail.ru Group, "Мегафона" и Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) в сфере электронной социальной коммерции в России и СНГ. Компания создана в октябре 2019 года, включает в себя маркетплейсы AliExpress, Tmall, Pandao и направление социальной коммерции "ВКонтакте", в рамках которого можно покупать товары внутри соцсети с помощью мини-приложения AliExpress.
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Компании , Сергей Гречин , Мегафон , Alibaba , Mail.ru Group , Российский фонд прямых инвестиций , РИА Новости
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