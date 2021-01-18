"От организаций Deutsche Umwelthilfe и Nabu поступили соответствующие электронные письма, сообщили в Федеральном ведомстве морского судоходства и гидрографии в понедельник. Таким образом разрешение, которое выдано для укладки в водах Германии, временно не имеет силы", — передает NDR.