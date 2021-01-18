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СМИ: США хотят ввести санкции против трубоукладчика «Северного потока 2» 

Прайм 45 минут назад
США решили ввести санкции против трубоукладчика «Северного потока 2»
Фото: РИА Новости
США планируют ввести санкции в отношении российского трубоукладчика "Фортуна", занятого в строительстве "Северного потока 2", сообщает в понедельник агентство Блумберг.
"Северный поток 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. Соединенные Штаты в декабре 2019 года ввели санкции против газопровода, в результате чего швейцарская Allseas вынуждена была остановить прокладку.
Она продолжилась спустя год — в декабре 2020 года трубоукладчик "Фортуна" уложил 2,6 километра труб в водах Германии. В результате, по данным Nord Stream 2 AG (оператор проекта), недостроенными остались примерно 148 километров газопровода из общей протяженности двух его ниток в 2460 километров — в водах Дании осталось уложить 120 километров и около 28 километров — в водах Германии. С датскими властями согласована возможность укладки при помощи "Фортуны" с 15 января, немецкое разрешение для этого судна действует до конца мая.
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Комментарии 1
Компании , ЕС , Bloomberg
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