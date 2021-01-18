США могут ввести санкции против российского судна «Фортуна»

Правительство США в ближайший вторник введет санкции против российского судна «Фортуна», участвующее в строительстве газопровода «Северный поток — 2». Об этом сообщает немецкая газета Handelsblatt.

По данным издания, власти США уже проинформировали об этом федеральное правительство Германии и других европейских партнеров в понедельник. Американские власти также выразили надежду, что Германия изменит свою отношение к газопроводу, пишет телеканал «360».

Согласно графику, трубоукладочная баржа «Фортуна» должна окончить работы по строительству газопровода в водах Дании в конце мая, а затем отправиться в Германию. Планируется, что там судно завершит работу в июне.