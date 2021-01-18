США собираются наложить санкции на российский трубоукладчик "Фортуна", занятый в строительстве "Северного потока — 2", сообщило агентство Bloomberg.
Это судно с декабря 2020 года уложило 2,6 километра труб в водах Германии. В результате, по данным оператора проекта, компании Nord Stream 2 AG, недостроенными остались примерно 148 километров из общей протяженности двух ниток в 2460 километров.
В водах Дании осталось уложить 120 километров и около 28 километров в водах Германии.
С датскими властями согласована возможность укладки при помощи "Фортуны" с 15 января, немецкое разрешение для этого судна действует до конца мая.
США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, активно выступают против строительства российского трубопровода. Вашингтон в декабре 2019 года ввел санкции против проекта, после чего строительство временно было приостановлено.
Сенат США 1 января одобрил оборонный бюджет на 2021 финансовый год, преодолев вето президента Дональда Трампа. Документ в том числе предусматривает расширение санкций против "Северного потока — 2". В частности, они распространились на организации, оказывающие услуги по испытаниям и сертификации трубы.