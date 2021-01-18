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СМИ: компания De Beers заметно подняла цены на алмазы 

Прайм 2 часа назад
De Beers подняла цены на алмазы
Фото: РИА Новости
Международная алмазодобывающая корпорация De Beers подняла цены на алмазы максимальными темпами за последние годы на фоне восстановления рынка, сообщили агентству Блумберг знакомые с ситуацией источники.

"Крупнейший в мире производитель бриллиантов повысил цены примерно на 5% на первых торгах года", — сообщает агентство, ссылаясь на осведомленные источники.

Отмечается, что повышение касается в основном камней массой выше одного карата.
Источники отмечают, что это, вероятно, одно из самых резких увеличений стоимости с начала прошлого десятилетия. Представитель De Beers отказался от комментариев агентству.
Международная корпорация De Beers занимается добычей, обработкой и продажей природных алмазов, а также производством синтетических алмазов для промышленных целей. Основана в 1888 году в ЮАР.
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