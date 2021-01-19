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Банки резко сократили одобрение кредитов 

Прайм 2 часа назад
Банки резко сократили одобрение кредитов
Фото: © РИА Новости. Алексей Сухоруков
На фоне пандемии уровень одобрения кредитов в России поставил трехлетний антирекорд, сообщает РБК со ссылкой на данные Национального бюро кредитных историй (НБКИ).
Российские банки в 2020 году одобрили чуть больше трети поданных заявок на розничные кредиты — 33,9%. По сравнению с предыдущим годом доля удовлетворенных обращений упала на 3% и обновила трехлетний минимум.
Как отмечают в НБКИ, банки ужесточили кредитную политику не во всех сегментах. Самый заметный рост отказов затронул автокредитование: банки отклонили 62% заявок на ссуды против 56,5% в 2019 году. Уровень одобрения необеспеченных кредитов и кредитных карт тоже упал — до 31,2%. Лояльнее всего банки были к ипотечным заемщикам: они удовлетворили 71,3% обращений за ссудами на жилье, это даже больше, чем в предыдущие годы.
Банки отказывали клиентам из-за экономической неопределенности. В ближайшее время эксперты не ждут смягчения их подходов.
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Комментарии 1
Компании , РБК
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