Банки резко сократили одобрение кредитов 

На фоне пандемии уровень одобрения кредитов в России поставил трехлетний антирекорд, сообщает РБК со ссылкой на данные Национального бюро кредитных историй (НБКИ).

Российские банки в 2020 году одобрили чуть больше трети поданных заявок на розничные кредиты — 33,9%. По сравнению с предыдущим годом доля удовлетворенных обращений упала на 3% и обновила трехлетний минимум.

Как отмечают в НБКИ, банки ужесточили кредитную политику не во всех сегментах. Самый заметный рост отказов затронул автокредитование: банки отклонили 62% заявок на ссуды против 56,5% в 2019 году. Уровень одобрения необеспеченных кредитов и кредитных карт тоже упал — до 31,2%. Лояльнее всего банки были к ипотечным заемщикам: они удовлетворили 71,3% обращений за ссудами на жилье, это даже больше, чем в предыдущие годы.

Банки отказывали клиентам из-за экономической неопределенности. В ближайшее время эксперты не ждут смягчения их подходов.