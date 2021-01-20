Компании стали чаще звать обратно уволившихся сотрудников

Каждая третья компания в России в течение последнего года приглашала уволившихся сотрудников вернуться на прежнее место, показало исследование онлайн-сервиса по поиску работы SuperJob, результаты которого имеются в распоряжении РИА Новости. Чаще других возвращаются на старую работу россияне старше 45 лет и сотрудники с доходом свыше 80 тысяч рублей.

Исследование основано на данных опроса тысячи менеджеров по персоналу и других представителей кадровых служб, ответственных за подбор персонала из 134 населенных пунктов всех округов России, а также 1,6 тысячи представителей экономически активного населения старше 18 лет, имеющих опыт работы из 439 населенных пунктов. Компании опрашивали с 30 декабря 2020 года по 15 января 2021 года, граждан — с 30 декабря по 11 января.

"В каждой третьей компании в течение последнего года были ситуации, когда уволившегося человека приглашали вернуться. В 2019-м о таких кадровых решениях сообщали 25% компаний. Судя по комментариям респондентов, основные причины приглашений вернуться — это нехватка кандидатов с опытом работы на профильном рынке, "узкая" специализация бывшего сотрудника и экономия затрат на обучение новичков", — говорится в исследовании.

Согласно результатам опроса, каждый четвертый россиянин (24%) согласился бы вернуться на прежнее место работы, если бы поступило такое предложение от работодателя. О готовности принять такое решение чаще сообщают респонденты с доходом свыше 80 тысяч рублей (31%), опрошенные старше 45 лет (29%) и мужчины (29% против 19% среди женщин). По мнению респондентов, мотивировать их к возвращению на прежнее место работы могла бы прежде всего зарплата (54%). Другие факторы (повышение в должности, старый коллектив, смена руководства и прочие) россияне называли заметно реже.

Аналитики отметили, что почти половина россиян (45%) когда-либо получали предложение вернуться на старую работу, однако соглашались на это лишь 16%. Сотрудники старше 45 лет и респонденты с доходом свыше 80 тысяч рублей принимают предложения о повторном трудоустройстве чаще (21% и 19% соответственно).

"Главными причинами, побудившими респондентов вернуться на прежнюю работу, была достойная зарплата (24%) и интерес к работе (10%), а также удобный график, признание заслуг руководством компании и хороший коллектив (по 9%). Реже называли такие факторы, как предложение другой должности или повышение (5%), работа рядом с домом (4%) и стабильность (2%)", — уточняют авторы исследования.

Не принимали предложение вновь устроиться на старую работу 29% экономически активных россиян. Чаще других такое решение принимали опрошенные в возрасте от 24 до 35 лет (34%) и респонденты с доходом от 30 до 50 тысяч рублей (33%). Женщины отказываются от повторного трудоустройства чаще мужчин (32% против 26%).