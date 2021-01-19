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Банки отметили резкий рост переводов через СБП 

Банки.ру 1 час назад
Банки отметили резкий рост платежей по номеру телефона
Фото: РИА Новости
Переводы через Систему быстрых платежей (СБП) в прошлом году многократно выросли как по количеству, так и по объему операций, а в декабре составили 201,9 млрд рублей, пишет «Коммерсант», ссылаясь на данные ЦБ. Количество операций вплотную подошло к отметке в 30 млн операций в месяц. По банковской системе их доля в общем объеме переводов между физлицами выросла более чем в десять раз, превысив 15%, до половины таких операций приходится на операции с клиентами СберБанка.
Банки также отмечают резкий рост переводов в конце года, указывая при этом, что он не сопровождался подключением к системе большого количества игроков. По данным ВТБ, в декабре спрос на СБП вырос у клиентов в 1,5 раза по сравнению с ноябрем 2020 года. В Промсвязьбанке также зафиксировали рост объема переводов в 1,5 раза. В МКБ рост переводов составил 1,4 раза по количеству переводов и почти 1,5 раза по объему трансакций. В Почта Банке объем переводов в декабре вырос на 40%, в банке «Русский Стандарт» — на 28%. В ЦБ ожидают «сохранения положительной динамики и в 2021 году», в том числе благодаря развитию и популяризации действующих сервисов и внедрению новых. Также заметно растет и доля переводов через СБП в общем объеме переводов физлиц. На начало прошлого года она составляла 1,4%, а в конце года превысила 15%. У ряда банков доля оказалась еще выше: у ПСБ она достигла 58%, у Почта Банка — почти 50%, у ВТБ — 33%, у Райффайзенбанка — 27%. Банки также отметили подключение «новых игроков», под которыми подразумевают в первую очередь СберБанк.
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Компании , Личный счет , Райффайзенбанк Австрия , Банк ВТБ , Сбербанк России , Промсвязьбанк , Центральный банк России
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