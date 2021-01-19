В России решили создать новые авиакомпании-лоукостеры 

Бывший первый замминистра транспорта и руководитель Росавиации Александр Нерадько поручил рассмотреть вопрос по созданию лоукостеров в Сибири и на Дальнем Востоке. Авиакомпании могут базироваться в Калининграде, Жуковском, Челябинске, а также других городах, пишут «Известия», ссылаясь на источники в крупнейших авиакомпаниях и Росавиации.

20 января перевозчики выступят с докладами на совещании в Росавиации, которое будет посвящено организации и развитию низкотарифных перевозок для обеспечения мобильности населения между регионами Российской Федерации, сообщает издание.

На совещании планируется обсуждение целесообразности создания новых авиакомпаний, которые будут специализироваться на низкотарифных перевозках.

Как заявил источник «Известий» в одной из крупнейших авиакомпаний, вопрос создания лоукостеров в России начал обсуждаться после назначения экс-главы «Аэрофлота» Виталия Савельева на должность министра транспорта.

По словам главного эксперта Института экономики транспорта и транспортной политики НИУ ВШЭ Федора Борисова, решение о развитии лоукост-модели в России является правильным, однако, как он считает, создавать для этого авиакомпании не нужно. Наоборот, важно формировать базовые условия для того, чтобы существующие перевозчики могли более эффективно управлять своими издержками и сами переходить к модели лоукоста, подчеркнул Борисов.