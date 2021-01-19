В России решили создать новые авиакомпании-лоукостеры 

Бывший первый замминистра транспорта и руководитель Росавиации Александр Нерадько поручил рассмотреть вопрос по созданию лоукостеров в Сибири и на Дальнем Востоке. Авиакомпании могут базироваться в Калининграде, Жуковском, Челябинске, а также других городах, пишут «Известия», ссылаясь на источники в крупнейших авиакомпаниях и Росавиации.
20 января перевозчики выступят с докладами на совещании в Росавиации, которое будет посвящено организации и развитию низкотарифных перевозок для обеспечения мобильности населения между регионами Российской Федерации, сообщает издание.
Принять участие в мероприятии должны S7 Airlines, «Уральские авиалинии», Utair, Red Wings, «Азимут» и «Ямал».
На совещании планируется обсуждение целесообразности создания новых авиакомпаний, которые будут специализироваться на низкотарифных перевозках.
Как заявил источник «Известий» в одной из крупнейших авиакомпаний, вопрос создания лоукостеров в России начал обсуждаться после назначения экс-главы «Аэрофлота» Виталия Савельева на должность министра транспорта.
По словам главного эксперта Института экономики транспорта и транспортной политики НИУ ВШЭ Федора Борисова, решение о развитии лоукост-модели в России является правильным, однако, как он считает, создавать для этого авиакомпании не нужно. Наоборот, важно формировать базовые условия для того, чтобы существующие перевозчики могли более эффективно управлять своими издержками и сами переходить к модели лоукоста, подчеркнул Борисов.
Ранее «Рамблер» сообщал, что авиабилеты за рубеж могут подорожать этой весной на 10-50%.