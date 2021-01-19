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«Газпром» впервые заговорил о провале «Северного потока-2» 

Lenta.ru и ещё 2 3 часа назад
Проект газопровода «Северный поток-2» может быть приостановлен или даже окончательно свернут из-за политического давления. Об этом говорится в проспекте еврооблигаций «Газпрома», с которым ознакомился Reuters.
Компания впервые заговорила о провале знакового газопровода, хотя по-прежнему намерена завершить его строительство, «как только это станет разумно возможным».
Поскольку «Газпром» является публичной компанией, он обязан предупреждать инвесторов о возможных рисках до размещения долговых бумаг. Именно об этом говорится в документе, который вместе с тем содержит оговорку об исключительных обстоятельствах, при которых проект остановят.
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Если они наступят, то, как признали в российском газовом монополисте, от нее могут потребовать выплаты компенсаций — штрафов, сборов за аннулирование и других платежей. Может возникнуть и потребность в создании существенных резервов, чтобы сдержать обесценивание инвестиций.
Строительство газопровода остановилось в декабре 2019 года из-за санкций со стороны США. С того момента удалось продолжить только 2,6 километра на шельфе Германии. С 15 января Дания разрешила достраивать «Северный поток-2» барже «Фортуна», но ни она, ни трубоукладчик «Академик Черский» пока не приступили к работам. Кроме того, США готовят санкции в отношении российской баржи.
В операторе проекта, компании Nord Stream 2 AG, затрудняются назвать сроки начала строительства. Представитель компании пояснил, что еще пара недель или больше нужны для дополнительных испытаний.
В декабре 2018 года глава «Газпрома» Алексей Миллер утверждал, что «Северный поток-2» заработает в начале 2020 года, и США не смогут этому помешать. Год назад запуск перенесли на конец 2020-го или начало 2021 года. В настоящее время речь идет о середине 2021 года.
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Комментарии 9
Компании , Видео , Алексей Миллер , ЕСПЧ , Газпром , Reuters
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