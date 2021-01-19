Утильсбор на автомобили могут повысить в ближайшие два месяца

«Это действительно выглядит как существенное увеличение относительно непосредственно ставки, но в структуре стоимости автомобиля это все-таки относительно небольшая величина. Наиболее заметным в процентном соотношении это будет в сегменте коммерческой техники и в сегменте недорогих автомобилей, которые импортируются в РФ. Что касается более дорогих автомобилей, то в структуре их стоимости это увеличение не приведет к существенной инкрементальной разнице в цене. На автомобильном рынке все еще виден эффект нехватки автомобилей, связанный с тем, что многие производственные площадки простаивали и закрывались на достаточно длительные периоды в прошлом году, не все еще смогли компенсировать дефицит автомобилей, поэтому я думаю, что это повышение в большей степени будет переложено на плечи конечных покупателей, чем это было ранее, но все-таки оно не окажет никакого существенного эффекта на динамику покупательского поведения, если говорить о физических лицах — покупателях автомобилей или о юридических лицах, поскольку это повышение, с одной стороны, не будет существенным, с другой стороны, есть серьезный эффект отложенного спроса, который послужил драйвером для ралли в продажах автомобилей в конце прошлого года. Определенный положительный эффект получают те компании, у которых в полной мере организовано производство на территории РФ. Для тех компаний, которые импортируют автомобили, это крайне нежелательная история. И, в целом, это мера, которая позволяет стимулировать производителей автомобилей локализовать производство и развивать его в рамках страны».