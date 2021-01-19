Утильсбор на автомобили могут повысить в ближайшие два месяца

«Это действительно выглядит как существенное увеличение относительно непосредственно ставки, но в структуре стоимости автомобиля это все-таки относительно небольшая величина. Наиболее заметным в процентном соотношении это будет в сегменте коммерческой техники и в сегменте недорогих автомобилей, которые импортируются в РФ. Что касается более дорогих автомобилей, то в структуре их стоимости это увеличение не приведет к существенной инкрементальной разнице в цене. На автомобильном рынке все еще виден эффект нехватки автомобилей, связанный с тем, что многие производственные площадки простаивали и закрывались на достаточно длительные периоды в прошлом году, не все еще смогли компенсировать дефицит автомобилей, поэтому я думаю, что это повышение в большей степени будет переложено на плечи конечных покупателей, чем это было ранее, но все-таки оно не окажет никакого существенного эффекта на динамику покупательского поведения, если говорить о физических лицах — покупателях автомобилей или о юридических лицах, поскольку это повышение, с одной стороны, не будет существенным, с другой стороны, есть серьезный эффект отложенного спроса, который послужил драйвером для ралли в продажах автомобилей в конце прошлого года. Определенный положительный эффект получают те компании, у которых в полной мере организовано производство на территории РФ. Для тех компаний, которые импортируют автомобили, это крайне нежелательная история. И, в целом, это мера, которая позволяет стимулировать производителей автомобилей локализовать производство и развивать его в рамках страны».
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«Ведомости»: утильсбор на автомобили повысят в феврале или марте
Фото: ТАСС
Утильсбор на автомобили повысят в ближайшие два месяца. Совещание по этой теме прошло в правительстве на минувших выходных и скоро соответствующий документ опубликуют на сайте правовой информации, сообщают источники газеты «Ведомости». Ранее планировалось проиндексировать утильсбор с 1 января на 25-30%. В итоге повышение решили сдвинуть из-за тяжелой экономической ситуации в стране.
Минэкономразвития поддерживает индексацию утильсбора через увеличение базовой ставки на 25% — именно на столько упал рубль по отношению к иностранным валютам в 2020 году, считают в министерстве. Повышение отразится на стоимости машин, но не радикально, говорит генеральный директор Vector Market Research Дмитрий Чумаков.
Дмитрий Чумаков, генеральный директор Vector Market Research
Утилизационный сбор ввели восемь лет назад. Сначала его платили только импортеры, затем распространили и на российских производителей. Правда, локализованные предприятия получают промышленные субсидии из бюджета.
Некоторые участники рынка с очередной индексацией не согласны. В частности, представитель Nissan заявил «Ведомостям», что «повышение утилизационного сбора выглядит недостаточно обоснованным». В компании пояснили, что импорт автомобилей на российский рынок в последнее время не растет, а основная цель механизма утильсбора — защита рынка от импорта.
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