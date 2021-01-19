Миллер пообещал экономическую эффективность «Силы Сибири — 2» 

По газопроводу «Сила Сибири — 2» уже начались проектно-изыскательные работы на территории России. Об этом 19 января заявил глава компании «Газпром» Алексей Миллер на рабочей встрече президента России Владимира Путина с ним. «В текущий период времени разрабатывается технико-экономическое обоснование монгольского маршрута и создаётся компания специального назначения для строительства трубопровода через территорию Монголии», — заявил Миллер.
«Буквально в первом квартале 2021 года технико-экономическое обоснование будет готово. Но уже сейчас, по предварительному технико-экономическому анализу, можно точно сказать, что это технически осуществимый проект и экономически эффективный», — указал он.