Министр энергетики немецкой земли Мекленбург — Передняя Померания Кристиан Пегель заявил, что экологический фонд в поддержку «Северного потока — 2» официально учреждён в Германии.
Об этом он рассказал газете Schweriner Volkszeitung.
Пегель отметил, что служба по надзору за фондами в Министерстве юстиции признала правоспособность новой организации.
«Тем самым фонд учреждён и сейчас ведёт свою собственную жизнь», — цитирует его ТАСС.
Как пишет Sächsische Zeitung, фонд планирует закупить компоненты и оборудование, необходимые для завершения строительства газопровода. Это сделано для того, чтобы, насколько это возможно, обойти угрозу санкций США против компаний, участвующих в строительстве.
Ранее немецкое издание Handelsblatt сообщило о намерении США ввести ограничительные меры в отношении компании ООО «КВТ-Рус», владеющей «Фортуной».