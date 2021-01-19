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Министр энергетики немецкой земли Мекленбург — Передняя Померания Кристиан Пегель заявил, что экологический фонд в поддержку «Северного потока — 2» официально учреждён в Германии.

Об этом он рассказал газете Schweriner Volkszeitung.

Пегель отметил, что служба по надзору за фондами в Министерстве юстиции признала правоспособность новой организации.

«Тем самым фонд учреждён и сейчас ведёт свою собственную жизнь», — цитирует его ТАСС.

Как пишет Sächsische Zeitung , фонд планирует закупить компоненты и оборудование, необходимые для завершения строительства газопровода. Это сделано для того, чтобы, насколько это возможно, обойти угрозу санкций США против компаний, участвующих в строительстве.