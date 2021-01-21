Судно-трубоукладчик "Академик Черский", которое может достроить газопровод "Северный поток 2", простояв более недели недалеко от Калининграда, в четверг взяло курс на немецкий порт Висмар, свидетельствуют данные глобальной системы позиционирования судов Marine Traffic.

Трубоукладчик стоял на рейде Куршской косы недалеко от Калининграда с начала декабря. В начале января "Черский" ненадолго подошел к недостроенному участку газопровода у датского острова Борнхольм, а затем снова вернулся в Россию. Теперь же он взял курс на немецкий Висмар, где до середины января стояло другое судно для "Северного потока 2" — "Фортуна", которое теперь находится под санкциями США.

"Северный поток 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. Штаты в декабре 2019 года ввели санкции против газопровода, в результате чего швейцарская Allseas вынуждена была остановить прокладку.

Прокладка продолжилась спустя год, когда трубоукладчик "Фортуна" уложил 2,6 километра труб в водах Германии. В результате, по данным Nord Stream 2 AG (оператора проекта), недостроенными остались примерно 148 километров газопровода из общей протяженности двух его ниток в 2460 километров — в водах Дании осталось уложить 120 километров и около 28 километров в водах Германии. С датскими властями согласована возможность укладки при помощи "Фортуны" с 15 января, немецкое разрешение для этого судна действует до конца мая.

Вместе с тем в январе Штаты расширили санкции против "Северного потока 2", распространив их на услуги тестирования, инспекции и сертификации, а также на услуги или мощности для модернизации судов-укладчиков. Вскоре после этого норвежская компания DNV GL заявила, что прекращает все действия, связанные с проверкой газопровода, и не сможет его сертифицировать. А 19 января США ввели санкции и против судна "Фортуна" и его владельца — компании "КВТ-Рус".