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СМИ: российские брокеры увеличивают штаты сотрудников на Кипре 

Банки.ру 2 часа назад
Российские брокеры увеличили штаты сотрудников на Кипре
Фото: ТАСС
Некоторые российские брокеры усиливают штат сотрудников в своих дочерних компаниях, зарегистрированных на Кипре, пишет «Коммерсант». Так, группа БКС существенно увеличивает количество сотрудников на острове, сообщили изданию два источника. По словам одного из них, это, в основном бэк-офис, казначейство и прочее. По информации второго источника, речь может идти о двух десятках человек. Еще один источник сообщил также об усилении штата еще в одной кипрской «дочке» российского брокера в течение последнего полугода.
Как сообщил представитель БКС, штат сотрудников кипрского офиса давно сформирован, никаких изменений в нем не происходит и не планируется, а любые штатные изменения в компании обуславливаются исключительно развитием инфраструктуры и ростом бизнеса. Представитель «Ренессанс Капитала» заявил, что в компании на Кипре работает около 50 человек, среди которых сотрудники как фронт-офиса, так и бэк-офиса. По его словам, это самостоятельная компания с полным набором лицензий. Представитель Альфа-Банка сообщил, что в 2019 году банк учредил на Кипре дочернюю компанию Alfa Capital Markets Ltd, которая в 2020 году получила лицензию кипрского регулятора на дилерские и брокерские операции. Источник в одном из брокеров пояснил, что физическое присутствие сотрудников на Кипре — следствие изменений в налоговом регулировании: теперь просят продемонстрировать, что компания действительно ведет бизнес на месте, а не просто в ней сидят три номинальных сотрудника. Иначе могут возникнуть риски налогового представительства, если по факту деятельность происходит в России, указал он. По словам источника в другом брокере, все по-прежнему торгуют через Кипр, но, чтобы не платить с кипрской прибыли русские налоги, надо быть на Кипре, хотя бы на 10–15% персонала.
По словам экспертов, первый риск — это признание иностранной компании налоговым резидентом, второй риск — это отказ применения соглашения об избежании двойного налогообложения. С точки зрения налогового законодательства Кипра компания признается налоговым резидентом республики только в том случае, если ее эффективное управление и контроль осуществляются с территории острова. Поэтому создание полноценных офисов на Кипре представляется логичным решением для российского бизнеса, чтобы минимизировать риски признания иностранных дочерних компаний российскими налоговыми резидентами, уверены эксперты.
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Комментарии
Компании , Альфа-банк
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