Ещё
Далее:
Читайте также:
Самая высокооплачиваемая актриса в мире
Самая высокооплачиваемая актриса в мире Смотреть фильмы ⟶
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
$
Прогноз
25.01 – 01.02
$
72.50
87.89
Индексы и котировки Brent
55.91
–0.21 Золото
1848.30
–0.01 РТС
1484.96
+0.00
Динамика валют
EUR / USD
13.01
1.2155
–0.0026
24.12
1.2181
24.12

Основатель Alibaba появился на публике впервые за долгое время 

Национальная Служба Новостей 2 часа назад
Основатель китайского интернет-гиганта Alibaba Group Джек Ма появился на публике впервые почти за три месяца, пишет The Wall Street Journal. Он выступил по видеосвязи на благотворительном мероприятии. Ранее ряд СМИ выражали предположения о его похищении китайскими властями.
Китайские СМИ сообщают, что Джек Ма посетил одну из китайских школ и пообщался с педагогами в рамках онлайн-мероприятия «Инициатива сельских учителей». Он пообещал, что встретится с ними еще раз лично, «когда завершится пандемия коронавируса».
Миллиардер исчез из публичного пространства с 24 октября после того, как на финансовом бизнес-форуме раскритиковал финансовые регуляторы и заявил, что КНР нуждается в реформации нынешней системы для следующего поколения и молодежи.
Национальная Служба Новостей: последние новости
Строительство трубопровода «Северный поток-2» продолжится в Дании с пятницы Строительство трубопровода «Северный поток-2» продолжится в Дании с пятницы Угрозы Госдепа по «Северному потоку-2» назвали бесполезной «напоминалкой» Угрозы Госдепа по «Северному потоку-2» назвали бесполезной «напоминалкой» Стало известно, сколько россиян получили премии по итогам 2020 года Стало известно, сколько россиян получили премии по итогам 2020 года
Компании , Видео , Джек Ма , Alibaba , Wall Street Journal
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Ранчо Майкла Джексона купил миллиардер Рон Бёркл за $22 млн
00:30
Ранчо Майкла Джексона купил миллиардер Рон Бёркл за $22 млн
Недвижимость
Легендарная студия Metro-Goldwyn-Mayer продается
00:42
Легендарная студия Metro-Goldwyn-Mayer продается
Компании
10 профессий, которые будут востребованы на рынке труда в 2021 году
00:42
10 профессий, которые будут востребованы на рынке труда в 2021 году
Личный счет
Мишустин призвал чиновников не увлекаться сдерживанием цен
01:12
Мишустин призвал чиновников не увлекаться сдерживанием цен
Экономика
Рубль 2021 году не вернется к докризисным показателям
02:53
Рубль 2021 году не вернется к докризисным показателям
Рынки
В России повысился возраст выхода на пенсию
01:23
В России повысился возраст выхода на пенсию
Личный счет
Эксперт: банкротства авиакомпаний в России — вопрос времени
00:52
Эксперт: банкротства авиакомпаний в России — вопрос времени
Компании
В России начали замораживать цены на продукты
00:23
В России начали замораживать цены на продукты
Экономика
Минстрой спрогнозировал рост цен на жилье в 2021 году
00:23
Минстрой спрогнозировал рост цен на жилье в 2021 году
Недвижимость
Мишустин назвал виновных в росте цен на продукты
00:34
Мишустин назвал виновных в росте цен на продукты
Экономика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение