Основатель китайского интернет-гиганта Alibaba Group Джек Ма появился на публике впервые почти за три месяца, пишет The Wall Street Journal. Он выступил по видеосвязи на благотворительном мероприятии. Ранее ряд СМИ выражали предположения о его похищении китайскими властями.

Китайские СМИ сообщают, что Джек Ма посетил одну из китайских школ и пообщался с педагогами в рамках онлайн-мероприятия «Инициатива сельских учителей». Он пообещал, что встретится с ними еще раз лично, «когда завершится пандемия коронавируса».

Миллиардер исчез из публичного пространства с 24 октября после того, как на финансовом бизнес-форуме раскритиковал финансовые регуляторы и заявил, что КНР нуждается в реформации нынешней системы для следующего поколения и молодежи.