В центре Москвы за год закрылись более 200 ресторанов и кафе 

Всего 455 организаций в центре столицы не смогли пережить коронавирусных ограничений. Почти половину из них составляют места общественного питания. Статистику публикует РБК со ссылкой на исследование агентства недвижимости JLL. Его сотрудник Владислав Фадеев пояснил, что на решения собственников помещений и арендаторов повлияли «новизна ситуации, отсутствие чёткого алгоритма действий в условиях локдауна и будущая неопределённость». Заведения, расположенные в центре Москвы, пострадали от режима самоизоляции значительно сильнее тех, что работают на окраинах. «Они столкнулись с куда большим снижением трафика и туристического потока», — уточнил Фадеев. При этом в Москве открылись 294 организации — это на 25% меньше показателей 2019 года.
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