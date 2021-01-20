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Затраты операторов на строительство сетей 5G могут превысить 1 трлн рублей 

Банки.ру 43 минуты назад
Затраты операторов на развитие сетей 5G превысят 1 трлн рублей
Фото: РИА Новости
Затраты российских операторов связи на строительство сетей нового стандарта 5G могут оказаться выше, чем ожидалось, и достигнуть 1 трлн рублей к 2027 году, пишет «Коммерсант», ссылаясь на прогноз Аналитического кредитного рейтингового агентства (АКРА). Это случится, если новую технологию, как и планирует государство, придется развивать в диапазоне 4,8—4,99 ГГц. Повышение капитальных расходов может снизить свободный денежный поток сектора до отрицательных значений в 2021—2024 годах, что приведет к продолжению роста долга в абсолютном выражении и снижению дивидендных выплат уже начиная с 2022 года, предупреждают аналитики.
При строительстве 5G в частотах 4,8—4,99 ГГц затраты операторов будут выше, чем в «золотом диапазоне» 3,4—3,8 ГГц, который выбран в качестве основного для 5G в большинстве стран, но в России занят военной спутниковой связью. Рост инвестиций объясняется удорожанием оборудования, которое поставщики производят в первую очередь для «золотого диапазона», большей плотностью установки базовых станций связи и ростом расходов на электричество, считает АКРА. По оценке агентства, активное внедрение 5G в России начнется не раньше 2024 года, но из-за недостаточного спроса на технологию сроки могут быть сдвинуты.
Сами операторы связи пока не считают вопрос выбора частот для 5G в России решенным и рассчитывают побороться за «золотой диапазон». Пока вложения в 5G ограничиваются поддержанием тестовых зон и партнерскими проектами, что составляет небольшую часть в общих капитальных затратах на строительство инфраструктуры, рассказали в Tele2. Оценить реальные расходы можно будет при окончательном решении частотного вопроса, считают там и соглашаются в МТС и «ВымпелКоме».
По мнению экспертов, объем инвестиций в закупку оборудования и строительство сетей в прогнозе АКРА может соответствовать действительности, агентство, вероятно, еще не учитывало возможные затраты на аукционы на покупку частот. На горизонте ближайших двух лет частоты для массового строительства 5G вряд ли будут расчищены, а сама технология останется востребована в основном для корпоративных сетей, считают эксперты.
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Комментарии
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