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Бизнес раскритиковал предложение увеличенить срок давности за неуплату налогов 

Алиса Селезнёва 2 часа назад
Бизнес раскритиковал предложение увеличить срок давности за неуплату налогов
Фото: ТАСС
Предложение Следственного комитета России увеличить до 10 лет срок давности по делам о неуплате налогов физическими лицам вызвало резкую критику бизнес-сообщества. Об этом пишет газета «Ведомости».
Как сообщал «Рамблер», ранее в СКР предложили ужесточить ответственность за неуплату налогов для индивидуальных предпринимателей, в первую очередь, увеличив срок давности по таким делам и приравняв его к действующему для юридических лиц. Сегодня в России осудить физическое лицо нельзя, если с момента преступления прошло три года.
Также СК предложили уменьшить срок для добровольного возмещения ущерба. Сегодня предпринимателям дается два месяца, чтобы оплатить все налоговые счета.
Бизнес-омбудсмен Борис Титов раскритиковал предложения Следственного комитета России.

«В распоряжении следствия сегодня имеется огромная налоговая машина, им предоставлена возможность самостоятельно возбуждать уголовные дела по налоговым преступлениям», — напомнил он.

Защитник прав бизнесменов также подчеркнул, что СК обязан «своевременно выявлять преступления».

«Нынешний срок давности для этого вполне достаточен», — уверен он.

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Комментарии 1
Компании , Личный счет , Борис Титов , СКР , Ведомости
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