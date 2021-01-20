Бизнес раскритиковал предложение увеличить срок давности за неуплату налогов

Предложение Следственного комитета России увеличить до 10 лет срок давности по делам о неуплате налогов физическими лицам вызвало резкую критику бизнес-сообщества. Об этом пишет газета «Ведомости».

Как сообщал «Рамблер», ранее в СКР предложили ужесточить ответственность за неуплату налогов для индивидуальных предпринимателей, в первую очередь, увеличив срок давности по таким делам и приравняв его к действующему для юридических лиц. Сегодня в России осудить физическое лицо нельзя, если с момента преступления прошло три года.

Также СК предложили уменьшить срок для добровольного возмещения ущерба. Сегодня предпринимателям дается два месяца, чтобы оплатить все налоговые счета.

«В распоряжении следствия сегодня имеется огромная налоговая машина, им предоставлена возможность самостоятельно возбуждать уголовные дела по налоговым преступлениям», — напомнил он.

Защитник прав бизнесменов также подчеркнул, что СК обязан «своевременно выявлять преступления».