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Глава Минэкономики Франции не исключил возможность банкротства Air France 

ТАСС и ещё 1 37 минут назад
Авиакомпания Air France оказалась на грани банкротства
Фото: Reuters
Министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр признал в среду, что авиакомпания Air France может разориться, если не получит массированную государственную помощь. Об этом глава экономического ведомства заявил в интервью BFM Business.

"Безусловно, Air France может перестать существовать подобно тому, как это уже произошло со многими авиакомпаниями в мире в последние годы. Ничто не указывает на то, что она представляет в этом смысле какое-то особое исключение из правил", — сказал Ле Мэр.

При этом он подчеркнул, что этот авиаперевозчик "является стратегически важной для Франции компанией".

"Франция обязательно должна располагать собственной авиакомпанией, это один из залогов суверенитета страны", — добавил Ле Мэр.

Он отметил, что "важность авиакомпании возрастает в период нынешнего санитарного кризиса, так как она необходима, в частности, для срочной перевозки партий вакцин от COVID-19".

Поддержка правительства

"Власти Франции оказали уже поддержку Air France, однако ситуация продолжает оставаться крайне тяжелой в сфере авиатранспорта. Мы и в дальнейшем, в ближайшие месяцы, продолжим поддерживать Air France", — заверил глава Минэкономики.

Отвечая на вопросы, он признал, что в этой связи "много времени уходит на обсуждение с заместителем главы Еврокомиссии Маргрете Вестагер этих вопросов".
"Но надеюсь, что нам все же удастся выйти на соглашение", — добавил Ле Мэр.

"Если компания Air France будет нуждаться в дополнительной помощи со стороны французского государства, она ее получит", — заверил он.

Власти Франции обеспечили авиакомпании в 2020 году в связи с ее финансовыми потерями во время пандемии финансовую поддержку в 7 млрд евро — 4 млрд в виде гарантированных государством банковских кредитов и 3 млрд госкредитов.
В то же время министр напомнил, что правительство в ответ на свою помощь требует от авиакомпании, чтобы она "во-первых, повысила свою конкурентоспособность, так как государственные средства не должны инвестироваться бесполезно".

"И во-вторых, эта авиакомпания обязана теперь стать лидером в соблюдении норм по защите экологии планеты, подлинным примером авиаперевозчика, верного принципам устойчивого развития".

В ходе интервью министр отметил, что меры по поддержке принимаются в обстановке гласности и в отношении нидерландского партнера [Air France] — авиакомпании KLM.
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Комментарии
Компании , Air France , Минэкономразвития , Еврокомиссия , Business FM
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