Действия ЦБ остановили работу нелегальных онлайн-казино

Работа нелегальных онлайн-казино и букмекерских компаний почти полностью остановилась с середины января 2021 года. Причиной называют действия Центробанка , который в конце 2020 года приступил к зачистке рынка платежей в адрес подобных фирм.

Теперь пользователи нелегальных онлайн-казино и букмекерских контор могут делать ставки только в биткоинах, пишет The Bell. Проблемы с приёмом платежей в других валютах наблюдаются у JoyCasino, Admiral888, Admiral777, Gaminator и на других платформах. Пополнить счёт банковской картой или номером сотового телефона там невозможно — эти платёжные методы «недоступны».

Другие крупные казино, в том числе Azino777, вообще убрали с сайта возможность оплаты картами и другими способами, оставив только перевод биткоинов. Небольшие платформы, к примеру «Вулкан Роял», «Вулкан Престиж» и «Вулкан Старс», в свою очередь, прекратили работу.

Перестали открываться и «зеркала» для ставок в нелегальном букмекере 1Xbet. Реклама этого сервиса пропала из пиратских озвучек студии Koshara, сообщили изданию источники на рынке. При запуске фильмов с торрент-трекеров журналисты не обнаружили рекламы сервиса.

Почти полностью прекратили работу онлайн-казино и букмекерские конторы из партнёрских программ Welcome Partners и Lucky Partners. Через них рекламу платформ размещали внутри пиратских версий фильмов, после чего зарабатывали на переходах пользователей и их дальнейших ставках.

Источники издания, знакомые с работой отрасли, утверждают, что старые и крупные игроки могут продолжать делать ставки. В крупных городах сотрудники казино выезжают к ним домой и забирают деньги наличными. На рынке услуга носит название «VIP-инкассация», ей и раньше пользовались игроки, которые не хотели проводить деньги через платёжные системы или переводить средства в биткоины. Стоимость инкассации достигает 4–5% от вносимой суммы.

«Ты, конечно, можешь платить и битками, и быть старым клиентом, у которого возьмут наличные, но это не системный бизнес. Все крупные ребята свернули деятельность или переходят на лицензию, если это букмекеры. Все наши клиенты закрыли Россию в декабре», — рассказал один из работников отрасли на условиях анонимности.

Издание напомнило, что в 2016–2018 годах объём ставок в русскоязычных онлайн-казино оценивался в €1–1,5 млрд ежегодно. В 2019 году выручка букмекеров оказалась свыше 1 трлн рублей, при этом большая часть средств пришлась на серую зону.

Как пишет The Bell, в России готовится радикальная реформа букмекерского рынка. Так, в декабре 2020 года Госдума одобрила законопроект о создании единого регулятора азартных игр. Предполагается, что он будет отслеживать и направлять отчисления от букмекерских контор в пользу профессиональных лиг и спортивных федераций, а также контролировать ставки при помощи специального пакета программ. Согласно документу, букмекеры будут отчислять не менее 30 млн рублей за квартал на поддержку спорта.

В то же время ЦБ «зачищает» рынок сомнительных трансграничных переводов. Он уже запретил нескольким сервисам проводить операции физлиц с компаниями-нерезидентами.