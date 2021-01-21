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«Бороться бессмысленно»: LG покидает рынок смартфонов 

Газета.Ru и ещё 1 1 час назад
LG покинет рынок смартфонов из-за убыточности мобильного производства
Фото: John Locher/AP
LG покидает рынок смартфонов из-за убыточности мобильного производства, которому не помогло даже создание инновационных гаджетов. По словам экспертов, LG не первый и не последний бренд, который покинет данный сегмент рынка. Почему компания пошла на такой шаг, и что будет с ее разработками — в материале "Газеты.Ru".
Южнокорейская компания LG может продать свое подразделение по производству смартфонов, и у нее уже есть потенциальный покупатель: вьетнамский конгломерат VinGroup, об этом сообщает портал The Next Web.
VinGroup — третий крупнейший производитель телефонов во Вьетнаме, который уступает лишь Oppo и Samsung.
Кроме того, он уже делает телефоны LG по договору ODM [Original Design Manufacturer — оригинальный дизайн производителя]. Это значит, что VinGroup выступает в роли контрактного производителя устройств для LG, используя при этом дизайн собственной разработки.
По сообщению газеты Korea Times, на которое ссылается портал, одной из главных причин, почему LG может продать часть бизнеса, являются продолжительные убытки, которые терпит компания уже почти 6 лет.
За этот период LG потеряла около $4,2 млрд
Генеральный директор LG Квон Бонг-Сок также подтвердил возможную продажу подразделения смартфонов, сообщает корейское СМИ The Korea Herald.

«Конкуренция на мировом рынке мобильных устройств становится все более жестокой с каждым годом. В связи с этим LG должна принять решение и сделать выбор. Компания рассматривает все возможные меры, включая продажу, закрытие или сокращение производства смартфонов», — заявил глава компании.

Южнокорейская компания уже достаточно давно присутствует на рынке Android-смартфонов, и недавно представила несколько инновационных разработок. Например, телефон LG Rollable c раздвижным экраном-трансформером, о котором «Газета.Ru» рассказывала ранее.
Однако после новости о продаже мобильного производства, судьба инновационных гаджетов остается под знаком вопроса.
Аналитик «Фридом Финанс» Валерий Емельянов считает, что телефоны модели Rollable не направлены на широкого потребителя и будут поставляться в США с ценником более $2,5 тыс. [около 180 тыс.руб.].

«Кроме того, есть небольшая вероятность, что в случае успеха данную модель LG выделит в отдельный сегмент и закрывать не будет. Но, скорее всего, те немногие устройства, которые будут проданы, разойдутся по коллекциям и на несколько лет будут забыты», — рассказывает эксперт.

По словам Емельянова, LG — не первый и не последний из крупных производителей смартфонов, который вынужден покинуть этот сегмент.

«Мировое производство гаджетов столкнулось с той же проблемой, которую ранее пережил рынок персональных ПК и ноутбуков. По мере того, как техника становилась дешевле и доступнее, ее производство становилось все менее рентабельным. Сейчас заработать на «железе» практически не реально. Даже китайская Xiaomi, и ее конкуренты из Samsung, Apple и прочих «добирают» прибыль на аксессуарах и мобильных приложениях», — объясняет эксперт.

Как заявил Емельянов, LG выстроить такую же бизнес-модель не смогла. В средней и низкой ценовой нише ее вытеснили китайцы, а флагманы не дотягивают до уровня Apple и Samsung.

«Попытки создать нечто новое типа устройств с выдвижным, складным, двойным экраном успеха не принесли… LG стало понятно, что бороться дальше уже бессмысленно. Это разумное решение. Смартфоны приносят менее 10% выручки и генерируют убытки по $500-700 млн в год почти 6 лет подряд. Теперь LG сможет эти деньги направить в развитие своих прибыльных подразделений», — заключает эксперт.

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Компании , Статьи , Валерий Емельянов , Apple , Газета.Ru
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