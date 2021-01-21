Госдума рассмотрит проект о создании реестра производителей пива

Реестр производителей пива и сидра, пуаре и медовухи может появиться в России. Соответствующий законопроект Госдума планирует рассмотреть в ходе весенней сессии.

Вести данный перечень, согласно документу, будет Росалкогольрегулирование. Предполагается, что после того, как компанию внесут в реестр, на завод приедут с внеплановой проверкой — с тем, чтобы уполномоченные органы могли посмотреть, действительно ли там есть техоборудование и проверить расчёт мощности, который указала организация.

Кроме того, предложено снизить требования по отчётности таких компаний. В том случае, если документ будет поддержан, они смогут не вести журнал учёта розничных продаж и предоставлять декларации. Вместо этого систему ЕГАИС распространят на учёт розницы. Ответственность к организациям, у которых есть соответствующее разрешение на использование основного техоборудования с мощностью свыше 300 тысяч декалитров в год, применяться не будет до 2023 года. Это позволит им оснастить свои приборы автоматическими средствами измерения и учёта.