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В России предложили создать реестр производителей пива 

Парламентская газета 2 часа назад
Госдума рассмотрит проект о создании реестра производителей пива
Фото: РИА Новости
Реестр производителей пива и сидра, пуаре и медовухи может появиться в России. Соответствующий законопроект Госдума планирует рассмотреть в ходе весенней сессии.
Вести данный перечень, согласно документу, будет Росалкогольрегулирование. Предполагается, что после того, как компанию внесут в реестр, на завод приедут с внеплановой проверкой — с тем, чтобы уполномоченные органы могли посмотреть, действительно ли там есть техоборудование и проверить расчёт мощности, который указала организация.
Кроме того, предложено снизить требования по отчётности таких компаний. В том случае, если документ будет поддержан, они смогут не вести журнал учёта розничных продаж и предоставлять декларации. Вместо этого систему ЕГАИС распространят на учёт розницы. Ответственность к организациям, у которых есть соответствующее разрешение на использование основного техоборудования с мощностью свыше 300 тысяч декалитров в год, применяться не будет до 2023 года. Это позволит им оснастить свои приборы автоматическими средствами измерения и учёта.
Как указано в пояснительной записке к документу, с начала 2019 года установлена 551 организация, декларирующая производство пивоваренной продукции, но фактически не ведущая деятельности по указанным в налоговых органах адресам, а производственные помещения и технологическое оборудование у таких организаций отсутствуют.
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Комментарии
Компании , Федеральная налоговая служба , Госдума
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