Российский бизнес получил опыт по переводу сотрудников на удаленную работу и больше не хочет строго придерживаться офисного режима: 44% крупных организаций планируют сохранить для части работников дистанционный режим, говорится в исследовании группы консалтинга центра информбезопасности компании «Инфосистемы Джет».

В отчете по итогам собеседования с представителями 102 крупных компаний говорится, что «крупный бизнес отказывается от консервативной модели работы в офисе: 41% компаний разрешат гибкий график посещения офиса, а 44% планируют перевести часть сотрудников на дистанционную работу на постоянной основе, расширяя возможности найма персонала из регионов», передает РИА «Новости»

Кроме того, «7% и вовсе полностью переведут офисный персонал на удаленный формат».

Вместе с тем компании планируют усилить контроль за действиями сотрудников на удаленке: «Порядка 24% крупных компаний заявили о планах инвестировать во внедрение средств контроля деятельности „белых воротничков“, работающих дистанционно».

При этом, по анализу «Инфосистемы Джет», офисы российских компаний, вопреки прогнозам, не опустеют.