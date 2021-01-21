Почти половина компаний сохранит удаленку после COVID-19 

Согласно отчету по итогам собеседования с представителями 102 крупных компаний, бизнес отходит от консервативного режима работы в офисе. Отмечается, что 41% организаций придут к гибкому графику посещения офиса, а 44% собираются отправить часть сотрудников на постоянный дистанционный режим, расширяя возможности найма персонала из регионов, пишет РИА Недвижимость.
В отчете также говорится о том, что 7% компаний полностью переведут офисный персонал на удаленный формат.
Кроме того, предприятия планируют усилить контроль за действиями дистанционных сотрудников. Так, около 24% крупных компаний готовятся инвестировать во внедрение средств контроля деятельности «белых воротничков», которые работают дистанционно.
Согласно анализу «Инфосистемы Джет», офисы российских предприятий в связи с этим не опустеют.
Ранее «Рамблер» сообщал, что дистанционный формат работы будет основной формой занятости для 5,6-6 млн человек уже через два-три года. Такой прогноз дал глава Минтруда Антон Котяков.