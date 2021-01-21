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Почти половина компаний сохранит удаленку после COVID-19 

Лера Букина 57 минут назад
Согласно отчету по итогам собеседования с представителями 102 крупных компаний, бизнес отходит от консервативного режима работы в офисе. Отмечается, что 41% организаций придут к гибкому графику посещения офиса, а 44% собираются отправить часть сотрудников на постоянный дистанционный режим, расширяя возможности найма персонала из регионов, пишет РИА Недвижимость.
В отчете также говорится о том, что 7% компаний полностью переведут офисный персонал на удаленный формат.
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Кроме того, предприятия планируют усилить контроль за действиями дистанционных сотрудников. Так, около 24% крупных компаний готовятся инвестировать во внедрение средств контроля деятельности «белых воротничков», которые работают дистанционно.
Согласно анализу «Инфосистемы Джет», офисы российских предприятий в связи с этим не опустеют.
Ранее «Рамблер» сообщал, что дистанционный формат работы будет основной формой занятости для 5,6-6 млн человек уже через два-три года. Такой прогноз дал глава Минтруда Антон Котяков.
Комментарии
Компании , Видео , Антон Котяков , Минтруд , РИА Новости
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