Почти половина компаний сохранит удаленку после COVID-19 

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Согласно отчету по итогам собеседования с представителями 102 крупных компаний, бизнес отходит от консервативного режима работы в офисе. Отмечается, что 41% организаций придут к гибкому графику посещения офиса, а 44% собираются отправить часть сотрудников на постоянный дистанционный режим, расширяя возможности найма персонала из регионов, пишет РИА Недвижимость.

В отчете также говорится о том, что 7% компаний полностью переведут офисный персонал на удаленный формат.

Кроме того, предприятия планируют усилить контроль за действиями дистанционных сотрудников. Так, около 24% крупных компаний готовятся инвестировать во внедрение средств контроля деятельности «белых воротничков», которые работают дистанционно.

Согласно анализу «Инфосистемы Джет», офисы российских предприятий в связи с этим не опустеют.