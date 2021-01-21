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«Известия»: «Аэрофлот» попросил Минтранс снизить норму провоза багажа на 20% 

Инфо 24 57 минут назад
«Аэрофлот» выдвинул инициативу о снижении нормы провоза багажа на 20%, сообщила газета «Известия» со ссылкой на источники в крупных авиакомпаниях. Предложение о внесении изменений в федеральные авиационные правила (ФАП) уже поступило в Минтранс.
В министерстве заметили, что изменения в правилах провоза багажа действительно обсуждаются. Однако вопрос поправок необходимо дополнительно прорабатывать со всеми участниками рынка. Подключить к нему следует и общественные организации. До принятия окончательного решения еще далеко. Эксперты полагают, что идея «Аэрофлота» исходит из желания заработать. Перевозчики много потеряли и намерены отыграться. Если норму примут, то она определенно принесет авиакомпаниям прибыль. Минтранс передал рассмотрение инициативы в Росавиацию. Ведомство обсудило ее на совещании, участие в котором приняли и перевозчики. По итогам встречи федеральное агентство направило в министерство письмо с перечисленными в нем социально негативными рисками при реализации идеи. Сейчас в ФАП указано, что по сумме трех измерений размер багажа пассажиров не должен превышать 203 сантиметра. Если он большего размера, то считается негабаритным и требует согласования перевозки с авиакомпанией. Пассажиры за это доплачивают.
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Комментарии 19
Компании , Видео , Росавиация , Аэрофлот , Минтранс РФ , газета "Известия"
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