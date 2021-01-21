Ещё
Далее:
Читайте также:
Николь Кидман в эротической драме
Николь Кидман в эротической драме Без стеснения ⟶
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
76.10
$
73.59
89.75
89.21
Прогноз
25.01 – 01.02
$
72.03
86.32
Индексы и котировки Brent
55.89
+0.27 Золото
1866.61
+0.30 РТС
1486.90
+0.00
Динамика валют
EUR / USD
21.01
1.2144
–0.0062
12.01
1.2206
13.01

Тиньков рассказал об осложнениях после пересадки костного мозга 

Газета.Ru и ещё 1 57 минут назад
Российский бизнесмен Олег Тиньков рассказал о самочувствии после пересадки костного мозга.

"После пересадки костного мозга у 80% наблюдается аутоиммунное заболевание "трансплантат против хозяина", ака GvHD, к сожалению, в 20% я не попал, и клетки моей спасительницы-донора атакуют мою кожу и некоторые другие части тела", — написал в своем Instagram.

Лечащийся от рака Тиньков дал совет россиянам
Бизнесмен уточнил, что такая реакция организма продлиться еще несколько месяцев, добавив, что принимает по 15 таблеток в день.

"Я раньше и не знал, что можно болеть 2 года… лейкемия это долгая, противная и коварная болезнь, как и пожалуй все кровяные раки", — отметил он.

В июле 2020 года Тиньков сообщал, что перенес операцию по пересадке костного мозга. В марте предприниматель рассказал, что болен лейкемией в острой форме и борется за свою жизнь.
Газета.Ru: последние новости
"Газпром" взыскал с "Молдовагаза" $246,4 млн долга "Газпром" взыскал с "Молдовагаза" $246,4 млн долга Госдеп подтвердил, что уведомил компании о санкциях за участие в "Северном потоке - 2" Госдеп подтвердил, что уведомил компании о санкциях за участие в "Северном потоке - 2" Почти половина компаний РФ сохранит часть людей вне офиса после пандемии Почти половина компаний РФ сохранит часть людей вне офиса после пандемии
Компании , Видео , Олег Тиньков
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Банки на четверть сократили выдачу потребкредитов
00:39
Банки на четверть сократили выдачу потребкредитов
Личный счет
Ранчо Майкла Джексона купил миллиардер Рон Бёркл за $22 млн
00:30
Ранчо Майкла Джексона купил миллиардер Рон Бёркл за $22 млн
Недвижимость
Легендарная студия Metro-Goldwyn-Mayer продается
00:42
Легендарная студия Metro-Goldwyn-Mayer продается
Компании
10 профессий, которые будут востребованы на рынке труда в 2021 году
00:42
10 профессий, которые будут востребованы на рынке труда в 2021 году
Личный счет
Мишустин призвал чиновников не увлекаться сдерживанием цен
01:12
Мишустин призвал чиновников не увлекаться сдерживанием цен
Экономика
Рубль 2021 году не вернется к докризисным показателям
02:53
Рубль 2021 году не вернется к докризисным показателям
Рынки
В России повысился возраст выхода на пенсию
01:23
В России повысился возраст выхода на пенсию
Личный счет
Эксперт: банкротства авиакомпаний в России — вопрос времени
00:52
Эксперт: банкротства авиакомпаний в России — вопрос времени
Компании
В России начали замораживать цены на продукты
00:23
В России начали замораживать цены на продукты
Экономика
Минстрой спрогнозировал рост цен на жилье в 2021 году
00:23
Минстрой спрогнозировал рост цен на жилье в 2021 году
Недвижимость
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение