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Илон Маск стал рекордсменом среди миллиардеров по росту состояния при Трампе 

Вероника Полынина 22 минуты назад
Основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск поставил рекорд среди миллиардеров по увеличению состояния за время президентства Дональда Трампа, пишет Forbes.
20 января 2017 года, в день, когда Трамп занял Овальный кабинет, состояние Маска оценивалось в 12,9 млрд долларов. Сейчас состояние предпринимателя оценивается в 184 млрд долларов. Таким образом, за четыре года Илону Маску удалось разбогатеть в 14 раз.
8 января 2021 года основатель Tesla и SpaceX даже возглавил список самых богатых людей мира, однако позже уступил первое место основателю Amazon Джеффу Безосу.
Илон Маск рекордно разбогател
Акции Tesla за последние четыре года выросли на 1625%, за последние три месяца бумаги компании прибавили в стоимости более 100%, а в декабре Tesla попала в индекс S&P 500.
Тем не менее, издание не связывает успех Маска с президентством Трампа и называет их отношения непростыми. В 2017 году бизнесмен раскритиковал президента США за намерение выйти из Парижского соглашения по климату и покинул два консультативных совета при президенте.
Ранее «Рамблер» писал, что инвестор Майкл Бьюрри, предсказавший крах ипотечного пузыря 2007-2008 годов в США, предрек, что акции Tesla в скором времени «непременно обрушатся».
Комментарии 6
Компании , Видео , Джефф Безос , Илон Маск , Дональд Трамп , Amazon , SpaceX , Forbes
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