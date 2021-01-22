Илон Маск стал рекордсменом среди миллиардеров по росту состояния при Трампе 

20 января 2017 года, в день, когда Трамп занял Овальный кабинет, состояние Маска оценивалось в 12,9 млрд долларов. Сейчас состояние предпринимателя оценивается в 184 млрд долларов. Таким образом, за четыре года Илону Маску удалось разбогатеть в 14 раз.

Джеффу Безосу. 8 января 2021 года основатель Tesla и SpaceX даже возглавил список самых богатых людей мира, однако позже уступил первое место основателю Amazon

Акции Tesla за последние четыре года выросли на 1625%, за последние три месяца бумаги компании прибавили в стоимости более 100%, а в декабре Tesla попала в индекс S&P 500.

Тем не менее, издание не связывает успех Маска с президентством Трампа и называет их отношения непростыми. В 2017 году бизнесмен раскритиковал президента США за намерение выйти из Парижского соглашения по климату и покинул два консультативных совета при президенте.

Ранее «Рамблер» писал, что инвестор Майкл Бьюрри, предсказавший крах ипотечного пузыря 2007-2008 годов в США, предрек, что акции Tesla в скором времени «непременно обрушатся».