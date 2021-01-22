Visa заявила об отсутствии перспектив оплаты по QR-кодам в России

В Международной платежной системе Visa не видят перспектив развития в России QR-платежей, заявил РБК гендиректор Visa в России Михаил Бернер

Он отметил, что в настоящее время компания не наблюдает большого спроса на эту технологию со стороны потребителей, банков и бизнеса. Он указал на то, что особой популярностью сейчас пользуются мобильные платежи, и рост спроса, скорее, придется на них, нежели на QR-платежи.

Бернер отметил, что Россия опережает многие страны по уровню использования платежей смартфоном, тогда как QR-технологии широко используются там, где существуют какие-либо инфраструктурные проблемы. Кроме того, оплата с помощью QR-кодов требует больше действий со стороны клиента — сфотографировать код, зайти в приложение банка, привязать к нему свою карту.

В настоящее время на российском рынке есть два основных проекта по внедрению QR-платежей: Система быстрых платежей (СБП) Банка России и «Плати QR» от Сбербанка

В СБП основной драйвер популяризации технологии — более низкие комиссии для продавцов: с магазинов взимают 0,4 до 0,7% от суммы покупки. Сбербанк по своему QR-проекту тоже установил выгодный тариф — от 0,6 до 1,5% от суммы платежа.

Отмечается, что сегодня оплачивать покупки с помощью сервиса «Плати QR» можно уже более чем в 280 тысячах торговых точках, и их количество продолжает рост.

Технология QR-платежей является непривычной для клиентов и низкие комиссии для торговцев не помогут ее сделать более актуальной, по этой причине СБП перейдет на бесконтактные платежи, предполагает руководитель группы по оказанию услуг компаниям финансового сектора «Делойт» в СНГ Максим Налютин.

QR-платежи помогут малому и микробизнесу в связи с отсутствием затрат на оборудование и недорогой стоимости транзакции, считает директор процессингового центра «КартСтандарт» Майя Глотова.