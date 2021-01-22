Ещё
Далее:
Читайте также:
Фильмы, которые нужно смотреть в постели
Фильмы, которые нужно смотреть в постели В Okko онлайн ⟶
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
76.10
$
73.59
89.75
89.21
Прогноз
25.01 – 01.02
$
73.46
89.15
Индексы и котировки Brent
56.18
+0.32 Золото
1869.98
+0.01 РТС
1486.90
+0.00
Динамика валют
EUR / USD
21.01
1.2169
+0.0014
13.01
1.2155
13.01

Visa оценила перспективы развития оплаты по QR-коду в России 

Лера Букина 1 час назад
Visa заявила об отсутствии перспектив оплаты по QR-кодам в России
Фото: РИА Новости
В Международной платежной системе Visa не видят перспектив развития в России QR-платежей, заявил РБК гендиректор Visa в России Михаил Бернер.
Он отметил, что в настоящее время компания не наблюдает большого спроса на эту технологию со стороны потребителей, банков и бизнеса. Он указал на то, что особой популярностью сейчас пользуются мобильные платежи, и рост спроса, скорее, придется на них, нежели на QR-платежи.
Бернер отметил, что Россия опережает многие страны по уровню использования платежей смартфоном, тогда как QR-технологии широко используются там, где существуют какие-либо инфраструктурные проблемы. Кроме того, оплата с помощью QR-кодов требует больше действий со стороны клиента — сфотографировать код, зайти в приложение банка, привязать к нему свою карту.
В настоящее время на российском рынке есть два основных проекта по внедрению QR-платежей: Система быстрых платежей (СБП) Банка России и «Плати QR» от Сбербанка.
В СБП основной драйвер популяризации технологии — более низкие комиссии для продавцов: с магазинов взимают 0,4 до 0,7% от суммы покупки. Сбербанк по своему QR-проекту тоже установил выгодный тариф — от 0,6 до 1,5% от суммы платежа.
Отмечается, что сегодня оплачивать покупки с помощью сервиса «Плати QR» можно уже более чем в 280 тысячах торговых точках, и их количество продолжает рост.
Технология QR-платежей является непривычной для клиентов и низкие комиссии для торговцев не помогут ее сделать более актуальной, по этой причине СБП перейдет на бесконтактные платежи, предполагает руководитель группы по оказанию услуг компаниям финансового сектора «Делойт» в СНГ Максим Налютин.
QR-платежи помогут малому и микробизнесу в связи с отсутствием затрат на оборудование и недорогой стоимости транзакции, считает директор процессингового центра «КартСтандарт» Майя Глотова.
Ранее «Рамблер» сообщал, что ЦБ потребовал от банков в 2021 году подключить сервис оплаты товаров и услуг при помощи QR-кода в рамках Системы быстрых платежей (СБП).
Видео дня. Россияне стали экономить на продуктах
Комментарии
Компании , Михаил Бернер , Visa , Сбербанк России , Центральный банк России , РБК
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Банки на четверть сократили выдачу потребкредитов
00:39
Банки на четверть сократили выдачу потребкредитов
Личный счет
Ранчо Майкла Джексона купил миллиардер Рон Бёркл за $22 млн
00:30
Ранчо Майкла Джексона купил миллиардер Рон Бёркл за $22 млн
Недвижимость
Легендарная студия Metro-Goldwyn-Mayer продается
00:42
Легендарная студия Metro-Goldwyn-Mayer продается
Компании
10 профессий, которые будут востребованы на рынке труда в 2021 году
00:42
10 профессий, которые будут востребованы на рынке труда в 2021 году
Личный счет
Мишустин призвал чиновников не увлекаться сдерживанием цен
01:12
Мишустин призвал чиновников не увлекаться сдерживанием цен
Экономика
Рубль 2021 году не вернется к докризисным показателям
02:53
Рубль 2021 году не вернется к докризисным показателям
Рынки
В России повысился возраст выхода на пенсию
01:23
В России повысился возраст выхода на пенсию
Личный счет
Эксперт: банкротства авиакомпаний в России — вопрос времени
00:52
Эксперт: банкротства авиакомпаний в России — вопрос времени
Компании
В России начали замораживать цены на продукты
00:23
В России начали замораживать цены на продукты
Экономика
Минстрой спрогнозировал рост цен на жилье в 2021 году
00:23
Минстрой спрогнозировал рост цен на жилье в 2021 году
Недвижимость
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение