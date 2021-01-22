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Доходность пенсионных накоплений граждан в ВЭБе превысила инфляцию 

Прайм 1 час назад
Доходность пенсионных накоплений в ВЭБе превысила инфляцию
Фото: РИА Новости
Доходность инвестирования государственной управляющей компанией ВЭБ средств пенсионных накоплений в 2020 году превысила инфляцию, которая по итогам прошлого года составила 4,9%, говорится в сообщении госкорпорации.

"Для 39 миллионов клиентов ПФР, с накоплениями которых работает ВЭБ.РФ, год завершился в плюсе. Вопреки негативной рыночной конъюнктуре (на фоне пандемии и снижения цен на нефть) накопления граждан приросли за счет инвестдохода, а портфели ВЭБ.РФ в очередной раз продемонстрировали устойчивость внешним вызовам. В 2020 году ВЭБ.РФ существенно нарастил вложения в корпоративные облигации, средства будущих пенсий работают в реальной экономике и на ее развитие", — приводятся в сообщении слова вице-президента ВЭБа Александра Попова.

Доходность по портфелям ВЭБа по итогам 2020 года будет раскрыта позднее.

"Доходность размещения накоплений превысит инфляцию за период. Основная задача государственной управляющей компании ВЭБ.РФ — обеспечение безусловной сохранности средств будущих пенсий граждан — по итогам 2020 года успешно выполнена", — отметил Попов.

Расширенный портфель ВЭБа, самый большой на рынке пенсионных накоплений, увеличился за счет инвестиционного дохода и превысил по итогам прошлого года 1,9 триллиона рублей. Доход по расширенному портфелю сократился на 15,2% по сравнению с 2019 годом и составил 124,5 миллиарда рублей, доход по портфелю госбумаг сократился до 2,68 миллиарда рублей с 3,5 миллиарда за 2019 год.
Две трети дохода по пенсионным портфелям государственной управляющей компании по итогам 2020 года обеспечил купонный доход по госбумагам и корпоративным облигациям, пятую часть — доход по банковским депозитам. Для портфеля госбумаг и выплатных портфелей весомой также была доля доходов по сделкам обратного РЕПО с центральным контрагентом.
ВЭБ управляет пенсионными накоплениями тех граждан, которые не выбрали частную управляющую компанию или негосударственный пенсионный фонд (так называемых "молчунов"). По умолчанию он инвестирует эти средства по расширенному инвестиционному портфелю. Вместе с тем гражданин может подать заявление в ПФР о выборе портфеля государственных ценных бумаг.
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Комментарии
Компании , Александр Попов , Пенсионный фонд РФ , ВЭБ
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