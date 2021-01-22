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«Газпром» создал в Монголии компанию для проектирования продолжения «Силы Сибири — 2» 

ТАСС 1 час назад
«Газпром» создал в Монголии компанию для продолжения «Силы Сибири — 2»
Фото: РИА Новости
"Газпром" зарегистрировал в Монголии компанию специального назначения "Газопровод "Союз Восток", которая будет заниматься проектно-изыскательскими работами и технико-экономическим обоснованием (ТЭО) проекта строительства магистрального газопровода для поставок российского газа через территорию Монголии в Китай. Об этом говорится в сообщении "Газпрома".

"Газопровод "Союз Восток" станет продолжением на территории Монголии российского газопровода "Сила Сибири — 2", экспортная мощность которого может превысить мощность "Силы Сибири" более чем в 1,3 раза. Это позволит поставлять газ из Западной Сибири на экспорт в больших объемах не только в западном, но и в восточном направлении", — приводятся в сообщении слова главы "Газпрома" Алексея Миллера.

Миллер в рамках рабочей встречи с президентом РФ Владимиром Путиным, которая прошла на этой неделе в режиме видеоконференции, сообщил, что "Газпром" планирует в I квартале 2021 года завершить подготовку технико-экономического обоснования строительства газопровода через Монголию. При этом глава холдинга отметил, что уже сейчас, по предварительному технико-экономическому анализу, можно точно сказать, что это технически осуществимый проект и экономически эффективный.
Как сообщалось, "Газпром" в декабре 2019 года подписал с Монголией меморандум о взаимопонимании, предусматривающий совместную оценку возможности трубопроводных поставок газа из России в Китай через Монголию. В августе 2020 года был подписан меморандум о намерениях с Монголией, предусматривающий создание компании специального назначения для проведения прединвестиционной оценки проекта. Отмечалось, что планируемая пропускная мощность маршрута от месторождений "Газпрома" в Западной Сибири до границы с Китаем через территорию Монголии может составить до 50 млрд куб. м газа в год В настоящее время "Газпром" поставляет газ в Китай по трубопроводу "Сила Сибири", который был запущен в эксплуатацию в начале декабря 2019 года.
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Комментарии 3
Компании , Алексей Миллер , Владимир Путин , Газпром
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