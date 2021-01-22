Поставки газа по «Северному потоку» выросли до рекордных показателей

Объем поставок газа европейским потребителям по газопроводу "Северный поток" по итогам 2020 года вырос до рекордных 59,2 млрд куб. м. Об этом говорится в сообщении компании-оператора Nord Stream.

В 2019 году по трубопроводу было поставлено 58,5 млрд куб. м. Таким образом, поставки газа по "Северному потоку" в прошлом году увеличились на 1,2%.

"Трубопровод использовался на несколько более высоком уровне по сравнению с предыдущими годами, таким образом, объем транспортировки газа в 2020 году представляет собой самый высокий показатель с момента его ввода в эксплуатацию", — отмечает Nord Stream.

К концу 2020 года по "Северному потоку" с момента ввода в эксплуатацию первой ветки трубопровода в 2011 году было транспортировано около 382 млрд куб. м газа.

Газопровод "Северный поток" состоит из двух ниток протяженностью 1224 км и с пропускной способностью 27,5 млрд куб. м газа в год каждая. Он соединяет энергосистему Евросоюза с крупнейшими месторождениями природного газа напрямую через Балтийское море. Сухопутным продолжением Nord Stream на территории Германии являются газопроводы NEL и OPAL.