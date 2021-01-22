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Поставки газа по «Северному потоку» в 2020 году выросли до рекордных 59,2 млрд куб. м 

ТАСС и ещё 2 2 часа назад
Поставки газа по «Северному потоку» выросли до рекордных показателей
Фото: ТАСС
Объем поставок газа европейским потребителям по газопроводу "Северный поток" по итогам 2020 года вырос до рекордных 59,2 млрд куб. м. Об этом говорится в сообщении компании-оператора Nord Stream.
В 2019 году по трубопроводу было поставлено 58,5 млрд куб. м. Таким образом, поставки газа по "Северному потоку" в прошлом году увеличились на 1,2%.

"Трубопровод использовался на несколько более высоком уровне по сравнению с предыдущими годами, таким образом, объем транспортировки газа в 2020 году представляет собой самый высокий показатель с момента его ввода в эксплуатацию", — отмечает Nord Stream.

К концу 2020 года по "Северному потоку" с момента ввода в эксплуатацию первой ветки трубопровода в 2011 году было транспортировано около 382 млрд куб. м газа.
Газопровод "Северный поток" состоит из двух ниток протяженностью 1224 км и с пропускной способностью 27,5 млрд куб. м газа в год каждая. Он соединяет энергосистему Евросоюза с крупнейшими месторождениями природного газа напрямую через Балтийское море. Сухопутным продолжением Nord Stream на территории Германии являются газопроводы NEL и OPAL.
Акционеры Nord Stream — "Газпром" с 51% долей, германские компании Wintershall и E.ON Ruhgas — по 15,5%, а также нидерландская Gasunie и французская Engie — по 9%.
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Компании , Газпром , ЕС
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