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Трубоукладчик «Северного потока 2» подошел к месту строительства 

Прайм 40 минут назад
Трубоукладчик «Фортуна» подошел к месту строительства «Северного потока-2»
Фото: РИА Новости
Попавший под санкции США трубоукладчик "Фортуна", которым планировалось достраивать газопровод "Северный поток 2", в пятницу подошел к недостроенному участку газопровода недалеко от датского острова Борнхольм, свидетельствуют данные глобальной системы позиционирования судов Marine Traffic.
"Фортуна" в четверг покинула немецкий порт Росток, в котором находилась с начала прошлой недели. Вместе с тем, другое потенциальное судно для достройки "Северного потока 2", "Академик Черский", в четверг вышло из Калининграда и в пятницу продолжает путь в другой немецкий порт — Висмар.
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"Северный поток 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. Штаты в декабре 2019 года ввели санкции против газопровода, в результате чего швейцарская Allseas вынуждена была остановить прокладку.
Прокладка продолжилась спустя год, когда трубоукладчик "Фортуна" уложил 2,6 километра труб в водах Германии. В результате, по данным Nord Stream 2 AG (оператора проекта), недостроенными остались примерно 148 километров газопровода из общей протяженности двух его ниток в 2460 километров — в водах Дании осталось уложить 120 километров и около 28 километров в водах Германии. С датскими властями была согласована возможность укладки при помощи "Фортуны" с 15 января, немецкое разрешение для этого судна действует до конца мая.
Вместе с тем в январе Штаты расширили санкции против "Северного потока 2", распространив их на услуги тестирования, инспекции и сертификации, а также на услуги или мощности для модернизации судов-укладчиков. Вскоре после этого норвежская компания DNV GL заявила, что прекращает все действия, связанные с проверкой газопровода, и не сможет его сертифицировать. А 19 января США ввели санкции и против судна "Фортуна" и его владельца — компании "КВТ-Рус".
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Компании , ЕС
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