Pfizer решила сократить поставки флаконов с вакциной в США

Ранее представители Европейского агентства лекарственных средств объявили, что содержимое одной ампулы вакцины от Pfizer можно делить не на пять доз, как заявляли прежде, а на шесть. "Pfizer должна поставить США 200 миллионов доз вакцины к концу июля этого года. Однако теперь объемы могут сократиться", — со ссылкой на источник пишет РИА Новости

Руководство Pfizer добилось от Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США изменения формулировки в разрешении на использование, чтобы факт шести доз в ампуле был официально признан в стране. По данным газеты, уже со следующей недели количество вакцин, которое федеральное правительство выделяет каждому штату, может распределяться по новым правилам.