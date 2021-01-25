«Республика» отказалась платить долг издательству «Эксмо-АСТ»

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Компания, управляющая книжным ритейлером «Республика», решила оспорить в суде свой самый крупный долг кредитору. ООО «Республика» (принадлежит владельцу группы «Дымов» Вадиму Дымову ) должна издательскому холдингу «Эксмо-АСТ» 158,1 млн рублей. С базой арбитражного суда ознакомился «Коммерсантъ».

В настоящий момент к «Республике» подано более более 20 исков от поставщиков и долг «Эксмо-АСТ» является самым внушительным. Книжный ритейлер не согласился с решением Арбитражного суда Москвы об удовлетворении требований издательства об уплате 158,1 млн рублей и подал апелляционную жалобу.

Представили «Республики» считают, что взыскание долга с компании должно происходить в рамках законодательства о банкротстве, уточняет издание. Жалоба останется без движения до 19 февраля.

В «Эксмо-АСТ» пояснили, что «достичь консенсуса внесудебно невозможно», издательство продолжит добиваться выплаты и при необходимости привлечет к субсидиарной ответственности учредителей компании вместе со связанными юридическими лицами.