«Республика» отказалась платить долг издательству «Эксмо-АСТ»

Компания, управляющая книжным ритейлером «Республика», решила оспорить в суде свой самый крупный долг кредитору. ООО «Республика» (принадлежит владельцу группы «Дымов» Вадиму Дымову) должна издательскому холдингу «Эксмо-АСТ» 158,1 млн рублей. С базой арбитражного суда ознакомился «Коммерсантъ».
В настоящий момент к «Республике» подано более более 20 исков от поставщиков и долг «Эксмо-АСТ» является самым внушительным. Книжный ритейлер не согласился с решением Арбитражного суда Москвы об удовлетворении требований издательства об уплате 158,1 млн рублей и подал апелляционную жалобу.
Представили «Республики» считают, что взыскание долга с компании должно происходить в рамках законодательства о банкротстве, уточняет издание. Жалоба останется без движения до 19 февраля.
В «Эксмо-АСТ» пояснили, что «достичь консенсуса внесудебно невозможно», издательство продолжит добиваться выплаты и при необходимости привлечет к субсидиарной ответственности учредителей компании вместе со связанными юридическими лицами.
Заявление о своем банкротстве «Республика» направила в Московский Арбитражный суд 16 ноября прошлого года. Весной на фоне пандемии по отдельным магазинам сети снижение оборота доходило до 90%. Количество торговых точек сократилось с 40 до 13. Компания решила передать свою розницу под лицензионное управление партнеров, а себе оставила только интернет-магазин.