Кондитерские компании пожаловались на дороговизну сахара 

В начале 2021 года кондитеры обратили внимание на то, что стоимость сахара зафиксирована не для всех. Производители не готовы продавать им продукцию по фиксированной цене в 36 рублей за 1 кг, заявил «Известиям» исполнительный директор Ассоциации предприятий кондитерской промышленности Вячеслав Лашманкин.

Он отметил, что цена на сахар для кондитеров при закупке составляет 39–44 рубля за 1 кг в зависимости от региона.

Напомним, что в конце 2020 года Минпромторг Минсельхоз , торговые сети, производители сахара и подсолнечного масла подписали соглашение о стабилизации цен на сахарную продукцию. Так, сахарные заводы приняли условие до 1 апреля 2021 года продавать сахар за 36 рублей за 1 килограмм. Что касается розницы потребителям, то она составляет 46 рублей за 1 кг.

Лашманкин подчеркнул, что в настоящее время сахара по 36 рублей за 1 кг для промышленных потребителей нет.

По его словам, в январе 2021 года цена на сахар сахара увеличилась на 70% к аналогичному периоду 2020 года. Эксперт считает, что рост стоимости данного товара скажется на себестоимости кондитерской продукции. Лашманкин прогнозирует рост от 6-30% на сладости. Он отмечает, что это может коснуться карамели, зефира, пастилы, мармелада, кексов, тортов и пирожных.

Председатель правления Союзроссахара Андрей Бодин заявил, что соглашение о стабилизации цен в первую очередь касается розничной торговли. Он отметил, что сахар продается оптовым покупателям по фиксированной цене, но лишь в случае предоставления документов, которые подтверждают их работу с розницей.