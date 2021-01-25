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Акции «Абрау-Дюрсо» прибавили более десяти процентов после слов Путина 

РИА Новости и ещё 1 2 часа назад
Акции «Абрау-Дюрсо» выросли на 10% после слов Путина
Фото: РИА Новости
Акции "Абрау-Дюрсо" начали активно расти через 20 минут после слов президента России Владимира Путина и подскакивали на 10,8%, следует из данных торгов.
Путин в понедельник в ходе встречи с учащимися вузов сказал, что когда-нибудь в будущем занялся бы виноделием. При этом он отметил, что его советник Борис Титов является владельцем "Абрау Дюрсо", и вот к нему он, может, и пойдет работать советником — не как бизнесмен, а как специалист хотя бы в области права.
Акции "Арбау-Дюрсо" низколиквидные, к текущему моменту объем торгов ими составил около 15 миллионов рублей. Для сравнения, максимальный объем торгов сейчас по обыкновенным акциям Сбербанка — около 17,5 миллиарда рублей, у находящегося на 25-м месте "Детского мира" — около 500 миллионов.
К 16.22 мск акции "Абрау-Дюрсо" росли на 5,29%. В 15.22 мск акции начали активно расти, а в 15.35 мск подскакивали на 10,8% — до 220 рублей. При этом индекс Мосбиржи растет на 0,34%.
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Комментарии 183
Компании , Рынки , Борис Титов , Владимир Путин , Сбербанк России , Детский мир , Абрау-Дюрсо
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