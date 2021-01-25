Ещё
Далее:
Читайте также:
Откровенные сериалы: смотреть в одиночестве
Откровенные сериалы: смотреть в одиночестве Подборка лучших ⟶
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
$
Прогноз
01.02 – 08.02
$
73.29
88.86
Индексы и котировки Brent
56.18
+0.32 Золото
1869.98
+0.01 РТС
1486.90
+0.00
Динамика валют
EUR / USD
21.01
1.2169
+0.0042
19.01
1.2127
13.01

Раскрыта средняя зарплата в Москве за 2019 год 

Вероника Полынина 1 час назад
Средняя зарплата в Москве за 2019 год составила 94 тысячи рублей
Фото: ТАСС
Среднемесячная зарплата в Москве в 2019 году составила 94,3 тысячи рублей, сообщает «Прайм» со ссылкой на данные Аналитического центра Москвы.
Наиболее высокооплачиваемые специалисты работают в сфере финансовой и страховой деятельности — их среднемесячный оклад составляет 188,2 тысячи рублей. На втором месте — сфера IT и связи с 131 тысячей рублей в месяц.
Меньше всего получают работники гостиниц и ресторанов (в среднем 39,8 тысячи рублей в месяц) и администраторы (53,8 тысячи рублей).
Россиян призвали искать источники дохода помимо зарплаты
С 2017 по 2019 годы средняя зарплата в сфере строительства выросла на 35,1% — это выше среднего темпа роста зарплат для всех специальностей в Москве, который составляет 27,7%.
Также темпами выше среднего растут зарплаты в научной и технической деятельности (+39,5%) и в оптовой торговле (+33,5%).
Медленнее всего повышение зарплат происходит в индустрии гостеприимства и общепите — 9,5% за два года.
Ранее, как сообщал «Рамблер», аналитики сервиса Superjob выяснили, какую зарплату россияне считают оптимальной. Так, среднестатистическому работнику в России в месяц достаточно 166 тысяч рублей. При этом запросы мужчин оказались на 28% выше: они называли сумму в 187 тысяч рублей, тогда как женщинам «для счастья» достаточно 146 тысяч рублей.
Видео дня. Программист и юрист оказались в топе высокооплачиваемых вакансий
Комментарии 88
Компании
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Курс евро превысил 91 рубль
00:29
Курс евро превысил 91 рубль
Рынки
Банки на четверть сократили выдачу потребкредитов
00:39
Банки на четверть сократили выдачу потребкредитов
Личный счет
Ранчо Майкла Джексона купил миллиардер Рон Бёркл за $22 млн
00:30
Ранчо Майкла Джексона купил миллиардер Рон Бёркл за $22 млн
Недвижимость
Легендарная студия Metro-Goldwyn-Mayer продается
00:42
Легендарная студия Metro-Goldwyn-Mayer продается
Компании
10 профессий, которые будут востребованы на рынке труда в 2021 году
00:42
10 профессий, которые будут востребованы на рынке труда в 2021 году
Личный счет
Мишустин призвал чиновников не увлекаться сдерживанием цен
01:12
Мишустин призвал чиновников не увлекаться сдерживанием цен
Экономика
Рубль 2021 году не вернется к докризисным показателям
02:53
Рубль 2021 году не вернется к докризисным показателям
Рынки
В России повысился возраст выхода на пенсию
01:23
В России повысился возраст выхода на пенсию
Личный счет
Эксперт: банкротства авиакомпаний в России — вопрос времени
00:52
Эксперт: банкротства авиакомпаний в России — вопрос времени
Компании
В России начали замораживать цены на продукты
00:23
В России начали замораживать цены на продукты
Экономика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение