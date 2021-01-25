Средняя зарплата в Москве за 2019 год составила 94 тысячи рублей

Среднемесячная зарплата в Москве в 2019 году составила 94,3 тысячи рублей, сообщает «Прайм» со ссылкой на данные Аналитического центра Москвы.

Наиболее высокооплачиваемые специалисты работают в сфере финансовой и страховой деятельности — их среднемесячный оклад составляет 188,2 тысячи рублей. На втором месте — сфера IT и связи с 131 тысячей рублей в месяц.

Меньше всего получают работники гостиниц и ресторанов (в среднем 39,8 тысячи рублей в месяц) и администраторы (53,8 тысячи рублей).

С 2017 по 2019 годы средняя зарплата в сфере строительства выросла на 35,1% — это выше среднего темпа роста зарплат для всех специальностей в Москве, который составляет 27,7%.

Также темпами выше среднего растут зарплаты в научной и технической деятельности (+39,5%) и в оптовой торговле (+33,5%).

Медленнее всего повышение зарплат происходит в индустрии гостеприимства и общепите — 9,5% за два года.

Ранее, как сообщал «Рамблер», аналитики сервиса Superjob выяснили, какую зарплату россияне считают оптимальной. Так, среднестатистическому работнику в России в месяц достаточно 166 тысяч рублей. При этом запросы мужчин оказались на 28% выше: они называли сумму в 187 тысяч рублей, тогда как женщинам «для счастья» достаточно 146 тысяч рублей.